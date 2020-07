Ve Washingtonu začíná jednání o novém záchranném balíčku

Neshody podle médií panují nejen mezi demokraty ovládanou Sněmovnou reprezentantů a Senátem kontrolovaným republikány, ale také mezi republikánskými zákonodárci a Bílým domem. Agentura Reuters připomíná, že dříve schválený program federální podpory pro miliony Američanů, kteří přišli o práci, skončí tento měsíc.

Kongresmani začali vyjednávat po dvoutýdenních prázdninách, během nichž Spojené státy několikrát zaznamenaly rekordní denní počty nákaz virem SARS-CoV-2, jakož i mírný nárůst denních počtů úmrtí spojovaných s nemocí covid-19. Na mnoha místech se kvůli nepříznivému vývoji epidemie obnovují restrikce, což ohrožuje restart amerického hospodářství či běžné výuky na školách.

Připravovaný zákon o podpoře ekonomiky by byl už několikátým záchranným balíčkem Kongresu. Na konci března zákonodárci schválili soubor opatření v bezprecedentním rozsahu 2,2 bilionů dolarů (přes 50 bilionů Kč), o měsíc později zase vyčlenili skoro 500 miliard dolarů na pomoc malým podnikům.

Republikánští senátoři nyní navrhují opatření v celkovém objemu asi jednoho bilionu dolarů. Jejich lídr Mitch McConnell dnes oznámil, že plán zahrnuje 105 miliard pro školy, další dotace pro malé firmy, přímou podporu pro jednotlivce a řadu dalších prvků. Demokrati už své plány rovněž nastínili, přičemž podle Reuters jsou od sebe aktuálně představy dvou politických stran velmi vzdálené.

Americká média ovšem v posledních dnech informují také o sporech mezi republikány v Kongresu a republikánským prezidentem Donaldem Trumpem. Ten prý chce mimo jiné podmínit dotace pro základní a střední školy obnovením prezenční výuky po letních prázdninách či prosadit nové daňové úlevy. O víkendu listy The New York Times (NYT) a The Washington Post napsaly, že Bílý dům také odmítá návrh miliardových dotací pro státy na podporu testování potenciálně nakažených lidí.

Na nalezení kompromisu zároveň nezbývá příliš času. "Zákonodárce tlačí čas, vzhledem k tomu, že rozšířená podpora v nezaměstnanosti pro desítky milionů Američanů propuštěných během pandemie má vypršet na konci měsíce. (Chystaný) Zákon je obecně vnímán jako poslední šance pro kongresmany schválit před listopadovými volbami významnější opatření související s pandemií," napsal dnes NYT.