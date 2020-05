Venezuela očekává íránské ropné tankery, rostou obavy z reakce USA

Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino ve středu uvedl, že íránské tankery po jejich připlutí do národních vod přivítá venezuelská lodní a letecká flotila, která je doprovodí do přístavu v situaci, kdy se v Karibském moři pohybuje americká flotila, informuje agentura AP.

Americká armádní plavidla včetně torpédoborců a jiných bitevních lodí podle amerických představitelů dohlížejí v Karibském moři na to, aby se obchodníci s drogami nesnažili využít ve svůj prospěch koronavirovou krizi. Venezuela vnímá přítomnost americké flotily jako hrozbu, i když USA neoznámily ani nenaznačily, že by se chystaly íránským tankerům v cestě bránit. Venezuela i Írán nicméně čelí ze strany USA ekonomickým sankcím a podle The Wall Street Journal Washington hledá způsob, jak íránské dodávky do Venezuely zastavit.

Tankery by měly do Venezuely připlout v příštích dnech. Dodávka ropy má zmírnit nedostatek pohonných hmot v zemi. Ten je natolik zoufalý, že se na benzinových pumpách po celé Venezuele včetně hlavního města tvoří několikadenní fronty. Padrino přirovnal dovážku íránské ropy k humanitární pomoci v boji s koronavirem, kterou zemi poskytly Čína a Rusko. Podle velvyslance Venezuely v OSN Samuela Moncandy by pokus o jejich zastavení byl zločin proti lidskosti.

Venezuela sice disponuje největšími ropnými ložisky na světě, její produkce ropy ale v posledních dvou desetiletích prudce poklesla, což kritici tamního režimu připisují korupci a neschopnosti socialistické vlády. Na venezuelském průmyslu se také podepsaly nedávno uvalené sankce USA, kterými chce Washington zbavit autoritářského prezidenta Madura moci. USA stejně jako téměř 60 dalších zemí uznává jako legitimního venezuelského vůdce Madurova protivníka Juana Guaidóa.

Íránský velvyslanec ve Venezuele ve středu při setkání s novináři na ambasádě v Caracasu hájil posilování obchodních vztahů mezi oběma zeměmi a zdůraznil, že vztah Venezuely a Íránu nikoho neohrožuje. Podle agentury AP představuje obchod s latinskoamerickou zemí pro Írán nejen možnost zaplnit vyprázdněnou státní pokladnu, ale i způsob, jak vyvinout tlak na Washington.