Venezuela přijala od OSN první zásilku potravinové pomoci

Podle dubnové dohody by letos mělo být do potravinové pomoci zahrnuto 185.000 dětí. WFP se zaměří především na děti mladší šesti let. Ve školním roce 2022-2023 se má program rozšířit až na 1,5 milionu školáků. Potravinová pomoc bude rozdělována hlavně skrze školy. V současnosti jsou ale kvůli epidemii covidu-19 školská zařízení zavřená, takže balíčky WFP poputují rovnou do rodin.

Podle průzkumu o životních podmínkách, který provedly venezuelské univerzity, mají čtyři pětiny ze 30 milionů obyvatel země problém s obstaráním si dostatku jídla, napsala dříve agentura AFP. Problémy s výživou se ve velké míře týkají i dětí. Venezuelská ekonomika zažívá již řadu let hyperinflaci a pokles výkonu. Země přitom kdysi patřila k hospodářsky nejvyspělejším v regionu. Venezuelská vláda viní z ekonomických potížích sankce, které na ni uvalily Spojené státy a další země a mezinárodní organizace.

Nevládní organizace dlouhá léta vyzývaly vládu prezidenta Madura, aby přijal potravinovou pomoc. Dohodu s WPF Caracas uzavřel ve druhé polovině dubna. Podle analytiků se ze strany Madura může jednat o vstřícný krok k mezinárodnímu společenství.

Potravinová pomoc Venezuele si podle WFP vyžádá roční rozpočet ve výši 190 milionů dolarů (asi čtyři miliardy Kč). Organizace OSN se bude starat i o distribuci pomoci v zemi. Opozice totiž tvrdí, že při rozdělování státní potravinové pomoci vláda zvýhodňuje "politicky spolehlivé" rodiny. Úřady takové tvrzení ale odmítají.