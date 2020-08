Venezuela uzavřela přechod s Kolumbií, vracelo se moc migrantů

Z Venezuely v předchozích několika letech uteklo kvůli hluboké ekonomické krizi a represím autoritářského režimu přes pět milionů lidí, z toho 1,7 milionu do Kolumbie. Opatření vyhlášená kolumbijskou vládou před několika měsíci kvůli pandemii covidu-19, jimiž se omezil chod ekonomiky, ale přiměla už asi 100.000 Venezuelanů k návratu do vlasti. Mnozí totiž přišli o práci i o střechu nad hlavou.

VIDEO: Venezuelan migrants who arrived in Colombia from neighbouring countries wait to be transferred to their home country by bus, as Colombia's government grapples with a migration crisis brought on by the COVID-19 epidemic pic.twitter.com/Uz8NoReoim