Venezuelský parlament má dva šéfy, Guaidó dostal gratulaci z USA

Šéf americké diplomacie Mike Pompeo odsoudil Madurův režim za nelegitimní pokus převzít moc nad parlamentem.

"Gratuluji Juanu Guaidóovi ke znovuzvolení předsedou venezuelského Národního shromáždění a odsuzuji neúspěšný pokus bývalého Madurova režimu potlačit vůli demokraticky zvoleného parlamentu," uvedl americký ministr zahraničí ve svém prohlášení.

Congratulations to @JGuaido on his re-election to the @AsambleaVE! Arrests, bribes and blocking access to its building were unable to derail #Venezuela’s National Assembly. Only a transitional government organizing free and fair presidential elections can end the crisis.