Venezuelský soud poslal na 20 let do vězení dva Američany, prý se pokusili o námořní invazi

Bývalí příslušníci speciálních jednotek USA Luke Denman (34) a Airan Berry (41) se k účasti na operaci ze 4. května přiznali, uvedl podle Reuters zástupce prokuratury na twitteru. Oba muži byli obviněni ze spiknutí, terorismu a nelegálního pašování zbraní.

Jak uvedl advokát obou Američanů Alfonso Medina, jeho právní tým nedostal povolení účastnit se soudního slyšení. Odsouzení muži ani jejich blízcí zatím rozhodnutí soudu nijak nekomentovali.

Venezuelská vláda na začátku května oznámila, že odrazila pokus o námořní invazi, jejímž cílem bylo svrhnout Madurův režim. Ze zosnování akce obvinila místní opozici, Spojené státy a Kolumbii. Vlády obou zemí, které opozici dlouhodobě otevřeně podporují, ale zapojení do akce odmítly. Například americký ministr zahraničí Mike Pompeo řekl, že "kdyby USA byly do akce zapojeny, vypadala by jinak". Také prezident Donald Trump řekl, že USA s tím nemají nic společného.

Venezuelská armáda a tajná služba zatkla ve Venezuele v souvislosti s údajnou námořní invazí, známou pod jménem Operace Gideon, přes dvě desítky lidí, právě včetně dvou Američanů Lukea Denmana a Airana Berryho. Při operaci zemřelo nejméně osm lidí.

Denman se následně objevil na záběrech odvysílaných venezuelskou televizí a uvedl, že odstranění Madura si u floridské firmy Silvercorp objednal lídr venezuelské opozice a předseda parlamentu Juan Guaidó. Denman na videu odpovídal na otázky, které mu pokládal někdo mimo záběr. Video bylo hodně prostříhané, uvedla tehdy CNN. Podle ní nebylo jasné, zda Denman nehovořil pod nátlakem.

Kancelář opozičního vůdce Juana Guaidóa již dříve ve svém prohlášení uvedla, že o operaci věděla od loňského října, ale nijak ji nenařídila ani nefinancovala.

Majitelem bezpečnostní firmy Silvercorp je bývalý válečný veterán Jordan Goudreau, který podle agentury AFP mezi roky 2001 a 2016 sloužil v americké armádě a působil v Iráku a Afghánistánu.

Spojené státy Madura jako prezidenta neuznávají, za hlavu Venezuely považují právě Guaidóa. Toho jako prezidenta uznalo zhruba 60 zemí, vedle USA také řada států EU včetně Česka.