Většina Američanů chce vidět Trumpovo daňové přiznání, ukázal průzkum. Biden netají nic

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dva ze tří Američanů by rádi nahlédli do daňového přiznání prezidenta Donalda Trumpa a asi polovina z nich se domnívá, že je prezident odmítá vydat ze strachu, že ho to politicky poškodí. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který tento týden provedla agentura Ipsos.