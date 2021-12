Většina firem v USA chce aspoň u části zaměstnanců očkování

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Téměř dvě třetiny amerických podniků hodlají přinejmenším po části svých zaměstnanců požadovat, aby byli očkovaní proti covidu-19, a to bez ohledu na to, zda to po nich budou vyžadovat právní předpisy. Podle listu Financial Times (FT) to ukazují výsledky průzkumu společnosti Manpower Group, do kterého se zapojilo více než 6000 zaměstnavatelů ve Spojených státech.