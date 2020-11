Většina Kanaďanů by mohla být očkována do září, řekl premiér

Trudeau nedávno uvedl, že Kanada bude muset počkat, protože nejdříve očkování dostanou obyvatelé zemí, kde se preparáty budou vyrábět. Zmínil přitom Spojené státy, Británii nebo Německo, kde se nacházejí velká zařízení na produkci vakcín, které Kanada nemá. Opozice ho následně zkritizovala, že nezajistil, aby Kanaďané měli k vakcínám přednostní přístup.

Dnes premiér prohlásil, že chápe závod v tom, kdo bude "první na startovní čáře", ale pandemie podle něj neskončí, dokud se všichni nedostanou "za čáru cílovou".

"Na čem skutečně záleží je, kdy se dostaneme do cíle... Lékaři zdůraznili, že pokud půjde vše podle plánu, měli bychom být schopni mít většinu Kanaďanů očkovanou do příštího září," řekl dnes Trudeau, podle něhož má sedmatřicetimilionová Kanada dohodnutý nákup takového množství vakcín, které by ji mohlo postavit na čelní pozici ve světě co do počtu vakcín na jednoho obyvatele. Podle agentury AP si Kanada dohodla nákup nejméně 20 milionů dávek vakcíny firem Pfizer a BioNTech.

Agentura Reuters dnes připomněla, že očkování bude pro kanadské úřady výzva, jelikož mnoho obyvatel po Rusku druhé nejrozlehlejší země světa žije v odlehlých a málo osídlených oblastech. Podle Trudeaua pomůže s očkováním kanadská armáda.

Kanada se v současné době potýká s druhou vlnou pandemie a počet nově nakažených tam roste navzdory zavedeným opatřením proti šíření koronaviru. Od začátku pandemie se infikovalo skoro 360.000 obyvatel země, z nichž skoro 12.000 s nemocí covid-19 zemřelo, vyplývá z údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie sleduje globálně.