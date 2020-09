Většina voličů demokratů se obává, že se Trump nevzdá moci

Trump v posledních měsících opakovaně varuje před volebními podvody, které podle něj vzejdou z rozmachu korespondenčního hlasování způsobeného pandemií covidu-19. Podle expertů jsou však prezidentovy obavy nepodložené.

Toho, že by Trump nechtěl opustit Bílý dům v případě neúspěchu ve volbách, se podle šetření obává 47 procent dotazovaných. Mezi podporovateli demokratů však toto číslo stoupá na 75 procent, zatímco u republikánů dosahuje 30 procent.

Opačného případu, tedy toho, že neuspěje Biden, ale nebude chtít svou porážku uznat, se obává 41 procent voličů Trumpa a 28 procent podporovatelů demokratů.

Důvěru ve volební proces silně nabouraly opakované Trumpovy výpady proti korespondenčnímu hlasování, jež letos bude podle všech očekávání vzhledem k obavám z šíření koronaviru bezprecedentně využívanou metodou. Prezident bez předložení důkazů prohlašuje, že zvýšený počet hlasovacích lístků zaslaných poštou povede k podvodům, a tvrdí, že se demokraté prosazováním této metody snaží volby ukrást a že bude hlasování zfalšované. Demokraté argumentují tím, že řada států již mnoho let dálkové hlasování umožňuje a větší problémy jej neprovází.

Trumpovy výroky mají vliv na důvěru Američanů v samotné volby. Podle 60 procent prezidentových podporovatelů bude hlasování zmanipulované, stejný názor pak zastává také 53 procent voličů demokratů. Na 76 procent voličů Trumpa přitom nedůvěřuje právě poštovnímu hlasování, což je dvakrát více než u Bidenových podporovatelů.

To se podepisuje i na způsobu, jakým se zastánci těchto dvou politických táborů chystají v listopadu odevzdat svůj hlas. Mezi demokraty se totiž chystá zaslat lístek poštou 56 procent lidí, u republikánů je to jen 27 procent.

Tento nepoměr přitom podle listu The New York Times (NYT) vzbuzuje obavy u demokratických stratégů, že se Trump prohlásí vítězem voleb na základě prvních částečných výsledků v klíčových státech, které však budou vycházet zejména z hlasů odevzdaných ve volebních místnostech. Sčítání korespondenčních lístků totiž může trvat několik dní, přičemž většina jich bude zřejmě od demokratů. Mohlo by se proto stát, že se státy s těsným výsledkem nejprve budou klonit k Trumpovi, časem se však přehoupnou v Bidenův prospěch.

NYT připomíná vývoj z voleb na Floridě v roce 2018, kde podle neúplných výsledků vedli někteří republikánští kandidáti, ale se sčítáním poštovních hlasů začínali svůj náskok ztrácet. Trump tehdy na twitteru naznačil, že se jedná o podvod, protože se tam "zničehonic objevilo velké množství hlasovacích lístků". Šlo však jen o ověřené korespondenční hlasy sčítané se zpožděním. "Musíme se řídit výsledky z volební noci," dodal tehdy prezident. V některých státech jsou přitom přijaty i hlasy, které k volební komisi dorazí poštou i několik dní po termínu voleb.

Kdyby se Trump vyhlásil předčasně vítězem, nemělo by to podle expertů žádnou právní váhu. V případě následného převrácení výsledku by to nicméně mezi jeho podporovateli mohlo posílit pocit, že se demokraté snaží ve volbách podvádět, poznamenává NYT.

Vzhledem k současné situaci napsali dva členové Kongresu dopis nejvýše postavenému generálovi Mikeovi Milleymu a šéfovi Pentagonu Markovi Esperovi a chtěli po nich ujištění, že se americká armáda zasadí za spořádané předání moci na základě konečného výsledku voleb. List The Washington Post poznamenal, že podobný krok by byl dříve v podstatě nemyslitelný, snad kromě období americké občanské války z poloviny 19. století.