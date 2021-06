Viceprezidentka USA Harrisová údajně chystá návštěvu hranic s Mexikem

Harrisová zamíří do oblasti kolem města El Paso v Texasu, píše agentura AP. Viceprezidentka v poslední době odrážela kritiku některých politiků tvrzením, že se více než na situaci na hranicích soustředí na podmínky v zemích Střední a Jižní Ameriky, které vedou tamní obyvatele k tomu, že podnikají dlouhou a nebezpečnou cestu do USA. S tím vyrazila i na svou první zahraniční cestu do Mexika a Guatemaly na začátku června. Harrisová se tehdy setkala s místními činiteli a v proslovu vyzvala tamní obyvatele, aby do USA nevyráželi.

Nad její tehdejší cestou však podle pozorovatelů od začátku vznášela otázka, zda se nakonec vydá i přímo na jižní hranici USA. Odpověď Harrisové, v níž nutnost této návštěvy umenšovala s tím, že ještě nenavštívila například také Evropu, kritiku jenom posílila.

Vlastní cestu na hranici příští středu plánuje exprezident Donald Trump, jehož doprovodí texaský guvernér Greg Abbott a několik republikánských členů Sněmovny reprezentantů. Trump si stále udržuje v Republikánské straně zásadní vliv a zavázal se, že pomůže jejím kandidátům v kongresových volbách plánovaných na příští rok. Chystaná cesta podle serveru Politico ukazuje, že exprezident migraci stále pokládá za jedno z hlavních předvolebních téma podobně jako před volbami z roku 2016, které ho dostaly do Bílého domu.

Počet utečenců přicházejících jižní hranici USA výrazně vzrostl od Bidenova lednového nástupu do funkce. V květnu se na hranici dostalo podle vládních dat přes 180.000 migrantů. Většinu z nich nicméně pohraničníci okamžitě ze země vyhostili. Bidenova vláda totiž nadále využívá některá opatření zavedená Trumpem, která s odvoláním na riziko šíření koronaviru umožňují odmítnout migranty, aniž by mohli zahájit azylové řízení.