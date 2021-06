Virgin Galactic dostala povolení amerických úřadů létat do vesmíru s lidmi

Souhlas FAA britský miliardář Branson získal měsíc po dalším úspěšném testu raketoplánu VSS Unity společnosti Virgin Galactic. Stroj, řazený do třídy SpaceShip Two, se dvěma piloty nejprve vynesl do výšky 13 kilometrů mateřský letoun VMS Eve. Pak se raketoplán oddělil, zažehl na 60 sekund vlastní motory a trojnásobnou rychlostí zvuku dosáhl výšky 89,2 kilometru. Během pětiletého zkušebního období to byl už šestý let.

Ředitel Virgin Galactic Michael Colglazier po tomto květnovém testu řekl, že raketoplán Unity čekají ještě další dva prověřovací lety, než začne k hranicím vesmíru dopravovat první platící zákazníky. Dnes Colglazier prohlásil, že "dnešní souhlas FAA... nám dodává jistotu ve chvíli, kdy míříme k prvnímu pilotovanému testu s plnou posádkou".

V oblasti vesmírné turistiky je Bransonovým konkurentem společnost Blue Origin amerického miliardáře a zakladatele firmy Amazon Jeffa Bezose. Ten začátkem června oznámil, že 20. července bude s bratrem Markem členem posádky, která při 11 minut trvajícím letu vystoupá s lodí New Shepard k hranici vesmíru ve výšce 100 kilometrů.

Daleko úspěšnějším konkurentem při letech soukromých společností do vesmíru je ovšem firma SpaceX dalšího amerického podnikatele a vesmírného vizionáře Elona Muska. Její nosné rakety Falcon 9 a lodě Dragon už dopravují náklad i astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a počítá se i s turisty.