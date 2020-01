Virginie se obává protestu příznivců zbraní, platí mimořádný stav

Virginské úřady se obávají, že akce, na které pořadatelé očekávají až 50.000 lidí, by mohla přerůst v násilnosti. Účast totiž přislíbili krajně pravicoví radikálové a milicionářské spolky, proti kterým svolali protidemonstrace antifašistické a levicové organizace.

Důvodem demonstrace aktivistů hájících právo nosit zbraně je rozhodnutí místního demokraty ovládaného zákonodárného sboru. Ten odsouhlasil několik opatření k omezení nákupu zbraní.

I am grateful that this Executive Order stands, and that it will help ensure the safety of all Virginians on Monday.



