Volby USA: Biden dál zvyšuje náskok ve státě Georgia, Trump trvá na svém vítězství

Georgia byla označována za jeden z klíčových států v prezidentských volbách. Biden už nicméně má na kontě dostatečný počet volitelů, aby se mohl stát příštím prezidentem USA.

Respektovaná americká média v sobotu na základě odhadu výsledků v Pensylvánii a Nevadě označila za vítěze prezidentského klání demokrata Bidena. Podle CNN má nyní k dispozici 279 volitelů, přičemž ke zvolení jich je zapotřebí jen 270. Prezident Trump získal zatím 214 volitelů. Výsledek je dál nejasný ve čtyřech státech: Severní Karolíně, Georgii, Arizoně a na Aljašce. Například na Aljašce začnou hlasy zaslané poštou sčítat až dnes. Očekává se ale, že zde zvítězí Trump.

V Georgii podle posledních údajů sondážní agentury Edison Research Biden svůj náskok na současného prezidenta zvýšil na 11.596 hlasů. Stát v jižní části USA vysílá do sboru volitelů 16 zástupců, kteří naposledy pro demokrata hlasovali v roce 1992. Trump navzdory nepříznivému vývoji na twitteru v pondělí uvedl, že "Georgia bude velkým prezidentským vítězstvím, jak tomu bylo o volební noci".

Georgia will be a big presidential win, as it was the night of the Election!