Volby USA: Už hlasovalo přes 80 milionů lidí, může nastat "červený přelud" či "modrý posun"

Americký republikánský prezident Donald Trump a jeho demokratický rival Joe Biden dnes povedou kampaň ve státech Středozápadu, včetně Wisconsinu, který se aktuálně potýká s velkým nárůstem případů koronaviru, píše agentura Reuters.

Trump dnes absolvuje akce spojené s kampaní v Michiganu, Wisconsinu a Minnesotě. Biden má naplánované zastávky ve Wisconsinu, Minnesotě a v Iowě. Michigan a Wisconsin jsou dva historicky demokratické průmyslové státy, v nichž spolu s Pensylvánií ve volbách před čtyřmi lety Trump těsně zvítězil, což přispělo k jeho nečekanému celkovému vítězství v prezidentských volbách. Minnesota, která nezvolila republikánského prezidentského kandidáta od roku 1972, je jedním z mála tradičně demokratických států, o které Trump letos usiluje.

V celonárodních průzkumech Biden stabilně nad Trumpem v posledních měsících vede, což agentura Reuters připisuje rozsáhlé nespokojenosti mnoha Američanů s Trumpovým přístupem k pandemii covidu-19. Šířící se nákaza koronavirem si podle americké Univerzity Johnse Hopkinse ve Spojených státech vyžádala více než 228.000 mrtvých. Průzkumy z většiny klíčových států, jejichž hlasování patrně bude zásadní pro výsledek voleb, jsou však mnohem těsnější.

Podle projektu Floridské univerzity, který monitoruje letošní volby, už odevzdalo svůj hlas v předstihu na 80 milionů Američanů, což je výrazně více než polovina hlasů odevzdaných v prezidentských volbách v roce 2016. V řadě států, včetně několika "bojových", jako jsou Pensylvánie či Wisconsin, tak patrně kvůli záplavě korespondenčních hlasů nebude znám vítěz v úterý večer po uzavření volebních místností. Volební experti předpokládají, že sčítání může trvat i řadu dní.

#earlyvote day-end update 10/29



At least 82 million people have voted in the 2020 general election 🥳https://t.co/s8K2xFDeSA pic.twitter.com/LGdWhG6uB8 — Michael McDonald (@ElectProject) October 30, 2020

Ve čtvrtek federální odvolací soud v Minnesotě zablokoval záměr volebních činitelů započítávat hlasy, které dorazí do týdne po volebním dni, za předpokladů, že budou mít datované poštovní razítko, dokládající, že byly odevzdány do Dne voleb. Prezident Trump opakovaně prohlásil, že korespondenční hlasování je náchylné k podvodům a nedávno řekl, že vítěz by měl být znám o volební noci.

Podle dostupných dat se letos mnohem více demokratů rozhodlo hlasovat korespondenčně, zatímco větší počty republikánů jsou očekávány ve volebních místnostech 3. listopadu.

Je tak možné, že Trump bude mít v předběžných výsledcích ve státech, jako je například Pensylvánie, kde se nesmí korespondenční hlasy sčítat před otevřením volebních místností, nad Bidenem náskok, který s postupným sečtením korespondenčních hlasů zmizí. Tento úkaz někteří označují za "červený přelud" nebo "modrý posun". Řada okresů v Pensylvánii již oznámila, že korespondenční hlasy začne sčítat až ve středu.

Závěrečným dnům obou kampaní dominuje téma pandemie. Nejméně devět amerických států podle propočtů Reuters ve čtvrtek zaznamenalo rekordní přírůstky nakažených. Prezident Trump od prodělání covidu-19 v kampani nepolevuje a někdy pořádá i tři mítinky denně. Těch se účastní tisíce jeho příznivců, mnozí z nich přitom nenosí roušky a nedodržují rozestupy.

Biden pořádá menší akce, mnohdy v režimu "drive-in", na nichž jeho podporovatelé kvůli koronaviru zůstávají ve svých autech.

Trump svým příznivcům tvrdí, že země se dostává z nejhoršího, zatímco Biden takový přístup k pandemii kritizuje. "Donald Trump zamával bílým praporem, nechal na pospas naše rodiny a vzdal se viru," řekl ve čtvrtek bývalý viceprezident Biden v Tampě na Floridě. Trump, který v tentýž den rovněž vedl kampaň Floridě, mezitím poukázal na ve čtvrtek zveřejněná data, podle nichž americká ekonomika ve třetím čtvrtletí vykázala rekordní vzestup, a hrubý domácí produkt (HDP) se tak v přepočtu na celý rok zvýšil o 33,1 procenta.

Navzdory výraznému oživení ale HDP zůstává pod úrovní z posledního čtvrtletí loňského roku. Podle některých analytiků by se z recese způsobené pandemií mohla ekonomika zotavovat rok i déle.