Volby v USA 2020: V den voleb nepolevili ani kandidáti na viceprezidenta

Trumpův viceprezident Mike Pence plnil vysílání lokálních rozhlasových a televizních stanic, zatímco demokratická kandidátka na viceprezidentku Kamala Harrisová zavítala do Detroitu, kde vyjádřila důvěru v Američany a vyzvala je, aby nezapomněli hlasovat.

Podle televize CNN dnes rozhovory s Pencem zaplnily vysílání více než dvou desítek lokálních televizních a rozhlasových stanic v těch státech, kde se očekávají těsné výsledky. Rozhovory poskytl mimo jiné radiovým stanicím a televizím na Floridě, ve Wisconsinu, v Ohiu, Severní Karolíně, Michiganu či Nevadě. Podle úředníka Bílého domu jinak republikánský viceprezident tráví dnešní den s rodinu.

Viceprezidentská kandidátka Joea Bidena, senátorka za Kalifornii Harrisová odpoledne přiletěla do Detroitu. V krátkém komentáři médiím připomněla voličům, že se tam volební místnosti zavřou ve 20:00 místního času, a dodala, že Michigan nepochybně sehraje významnou roli v tom, který z prezidentských kandidátů zvítězí.

Na dotaz novinářů, co by vzkázala voličům, kteří se obávají, že v noci propuknou nepokoje, Harrisová odpověděla, že má v Američany důvěru. "Mějte důvěru v americký lid. Pevně věřím, že my, ať už volíme kohokoli, budeme hájit integritu naší demokracie a pokojené předání moci," řekla.

Bidenova kampaň mezitím při telefonickém brífinku vyjádřila naději, že demokratický kandidát volby vyhraje. Manažerka kampaně Jennifer O'Malleyová Dillonová uvedla, že je o vítězství Bidena přesvědčená, a dodala, že štáb bude pečlivě sledovat výsledky. Podle demokratické kampaně bude vítěz znám v průběhu noci.

Představitelé kampaně zároveň řekli, že Biden může zvítězit, i pokud by nevyhrál na Floridě nebo v Pensylvánii, za přepokladu, že získá Michigan, Wisconsin a Arizonu nebo Severní Karolínu. Dillonová nicméně poznamenala, že v Pensylvánii Biden podle odhadů kampaně Trumpa s přehledem porazí. Podle předvolebních průzkumů bude klání v Pensylvánii těsné. Biden podle zprůměrovaných anket má sice před Trumpem náskok 4,7 procentního bodu, avšak v porovnání s koncem října je rozdíl menší.