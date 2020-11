Volby v USA budou dramatické. Média slibují vyšší transparentnost

Před vyvrcholením letošního netradičního hlasování poznamenaného pandemií americké redakce hlásí, že budou veřejnosti podrobněji vysvětlovat pozadí svých předpovědí a další souvislosti.

V USA je zvykem, že o vítězi souboje o Bílý dům je jasno už během "volební noci", tedy několik hodin po uzavření volebních místností. Výsledek však v této fázi nevyhlašují úřady, nýbrž velké mediální organizace, které kandidátům připisují hlasy volitelů na základě odhadů expertních skupin. Tyto propočty mohou vycházet z průzkumů mezi voliči, z průběžných výsledků a i z dalších dat.

Letos situaci v mnoha státech komplikuje příval korespondenčních hlasů způsobený obavami ze šíření koronaviru. Sčítání těchto hlasů je časově náročnější a na řadě míst budou včas odeslané obálky přijímány i dlouho po uzavření volebních místností, což může prodloužit dobu potřebnou pro stanovení vítěze. Navíc se očekává, že v dálkovém hlasování budou mít výrazně navrch stoupenci Demokratické strany, částečné výsledky se tak mohou od těch konečných zásadně lišit.

Jedním z nejdůležitějších hráčů povolebního vývoje je zpravodajská agentura AP, která letos napříč USA sleduje tisíce volebních soubojů. Klientům hodlá v nejbližších hodinách a dnech vysvětlovat, jak její experti tyto souboje vyhodnocují nebo proč si v některých případech dávají načas.

"Široká veřejnost má silnější touhu pochopit to na detailnější úrovni," uvedla šéfeditorka AP Sally Buzbeeová. V případě potřeby podle ní budou šéfové zpravodajství AP přibližovat zákulisí svých odhadů v rozhovorech. "Nechceme být tajemnou černou skříňkou ve smyslu: 'Vyhlásíme vítěze a neřekneme vám, jak to děláme.' Myslím, že bychom si tím nijak nepomohli a že by to nepomohlo demokracii," míní Buzbeeová.

Podobná vyjádření o zvýšené transparentnosti přicházejí také od velkých televizních stanic. "Snaha vysvětlit divákům co víme a co nevíme bude velmi důležitou součástí volební noci a možná i následujících dní," uvedl šéf washingtonské redakce CNN Sam Feist.

Změny ve volebním vysílání by měli pocítit i diváci NBC News. "Nápadnou odlišností v přenosu bude to, že uvidíte a uslyšíte hodně o tom, jakým způsobem byly hlasy odevzdány," řekl jeden z jejích volebních expertů Steve Kornacki. "Ty výkyvy by mohly být dramatické, chceme, aby o tom lidé věděli," dodal.

V roce 2016 byla prezidentská volba považována za rozhodnutou krátce před druhou hodinou ranní washingtonského času (08:00 SEČ), poté co si tehdejší kandidát Republikánské strany Donald Trump podle analytiků zajistil vítězství v Pensylvánii.

Americké zákony však nevyžadují určení vítěze v nejbližších hodinách po uzavření hlasovacích místností a komentátoři letos avizují, že z volební noci by se letos v případě těsného souboje mohl stát volební týden nebo dokonce volební měsíc. Experti a volební činitelé dodávají, že očekávané průtahy nejsou a priori známkou nesrovnalostí, nýbrž logickým důsledkem změn v organizaci voleb.