Volby v USA: Hlas už odevzdaly téměř čtyři miliony lidí, dle experta je to nevídané

Podle odborníků se takto brzo před samotnými volbami jedná o dosud nevídaný počet, který by mohl být předznamenáním rekordní volební účasti v souboji prezidenta Donalda Trumpa s jeho demokratickým sokem Joem Bidenem, napsala agentura Reuters.

Do voleb zbývají čtyři týdny, hlasovalo však již 3,8 milionu lidí. Před čtyřmi lety přitom ve stejný čas voliči odevzdali jen 75.000 hlasů.

"Nikdy jsme nebyli svědky toto, že by tolik lidí hlasovalo v takovém předstihu," prohlásil Michael McDonald, který na floridské univerzitě vede program shromažďující volební data. "Lidé hlasují, jakmile učiní rozhodnutí, a víme, že hodně lidí se rozmyslelo již dávno a už si udělalo úsudek o Trumpovi," dodal.

A look at the first day of early voting in Ohio, starting with my colleague @joingles at the Franklin County Board of Elections in Columbus https://t.co/bQw3I8D4iV