Volby v USA: Ministr Barr kritizoval korespondenční hlasování, větším rizikem je ale Čína

Korespondenční hlasování je podle Barra "logicky velmi náchylné k podvodům a nátlaku". Své varování před hlasováním poštou opřel ministr mimo jiné o zprávu z roku 2005, kterou zveřejnila komise pro federální volební reformu vedená bývalým demokratickým prezidentem Jimmym Carterem a bývalým republikánským ministrem zahraničí Jamesem Bakerem. Podle ní je hlasování bez přítomnosti ve volební místnosti největším možným zdrojem volebních podvodů.

Podle Barra se od vydání této zprávy běžně v novinách i akademických studiích psalo o nebezpečí, která hlasování na dálku přináší. "To se změnilo až poté, co nastoupila současná administrativa," kritizoval Barr.

Agentura Reuters uvedla, že podle odborníků jsou ve Spojených státech jakékoli volební podvody mimořádné vzácné.

Letos se vzhledem k pandemii covidu-19 očekává rekordní počet hlasů odevzdaných v listopadových prezidentských volbách korespondenční formou. Podle Barra je ale možné přijmout ve volebních místnostech taková hygienická opatření, aby voličům nic nehrozilo. Na dálku by podle něj měli mít možnost hlasovat jen lidé s chatrným zdravím.

Barr v rozhovoru pro CNN zmínil také možnost zásahů cizích mocností do amerických voleb. Sám prý ale neviděl žádné důkazy, že by se to dělo. Větší hrozbu než Rusko, o kterém se hovořilo v souvislosti s ovlivňováním prezidentských voleb v roce 2016, podle ministra spravedlnosti představuje Čína.

Americké tajné služby před několika týdny uvedly, že se cizí mocnosti snaží ovlivnit nadcházející prezidentské volby, v nichž se 3. listopadu utká dosavadní republikánský šéf Bílého domu Donald Trump s demokratickým vyzyvatelem Joem Bidenem. Rusko se podle zpravodajců snaží pošpinit Bidena, Čína a Írán zase chtějí zamezit opětovnému zvolení Trumpa.

Barr se vyjádřil také k tématu rasismu, které v posledních měsících otřásá americkou politickou scénou. Podle něj americký justiční systém neovládá "systematický rasismus" a není ani pravda, že by se Spojenými státy šířila "epidemie střílení neozbrojených černochů". "Skutečností je, že je velmi vzácné, aby bělošský policista střelil neozbrojeného černocha," dodal Barr.

Několik případů, kdy policisté zastřelili či vážně zranili černochy, v posledních měsících vyvolalo demonstrace a nepokoje v řadě měst po celých Spojených státech.