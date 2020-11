Volby v USA: Modré tsunami se nekoná. O vítězi by mohl rozhodnout jeden hlas

Prezidentské volby

Predikce, které předpovídaly landslide v podání Joe Bidena, se příliš nenaplnily. Vzhledem k rekordnímu počtu absenčních voličů a průtahům spojeným s ověřováním a počítáním hlasů se v úterý pozornost přesunula na ty státy, které ohlásí výsledky první a napoví tak, jakým směrem se volby budou nadále ubírat.

Klíčovým státem byla Florida. Z matematického hlediska by zisk Floridy Bidenovi nabídl výbornou startovní pozici. Úřadující prezident Donald Trump tento slunečný stát s 29 voliteli ovšem nutně potřeboval, aby byl schopen se v souboji nadále udržet. Díky až nad rámec očekávaní velké podpoře místní latino-americké komunity, a to především v Miami-Dade County, Trump Floridu získal rozdílem 3 % hlasů.

Ve hře byl letos i Texas, který se ovšem dle očekávání přiklonil na stranu prezidenta. Trump zde ovšem vyhrál rozdílem pouhých 6 %, což je zhruba o 3 % méně než před čtyřmi lety. Ve hře ovšem zůstávají další dva jižanské tradičně republikánské státy Arizona a Georgia. Zatímco v Georgii si prozatím udržuje těsný náskok prezident Trump, Arizonu s téměř 90 % sečtených hlasů ovládá Biden.

Právě Arizona bude pro Bidena nyní rozhodující. Klíčem k prolomení většinové hranice pro něj budou tři státy: Wisconsin, Michigan a Nevada. Oba kandidáti mají zároveň v hledáčku Pensylvánii, kde se ovšem finálního výsledku dočkáme až za několik dní. Díky zisku jednoho volitele v Nebrasce, by ji ale Biden nepotřeboval. S kombinací Arizony, Wisconsinu, Michiganu a Nevady by si zajistil 269 hlasů, s jedním hlasem navíc v Nebrasce potřebných 270.

Wisconsin a Michigan by měly ohlásit výsledky za pár hodin. Do těch průběžných už se začínají promítat i hlasy absenčních voličů, které dle předpokladů pomalu dávají Bidenovi těsnou výhodu. Arizona a Nevada by měly konečné výsledky ohlásit zítra.

Kongres

Zklamáním pro demokraty bude letos patrně Senát. V něm se letos měnila 1/3 senátorů. Demokraté obhajovali 12 křesel, republikáni 23, přičemž demokraté usilovali o přeobsazení alespoň tří pro zisk těsné většiny. Navzdory velkým očekáváním se tak ale zřejmě nestane.

Ve hře byla pro demokraty především křesla v Severní a Jižní Karolíně, Coloradu, Arizoně a v Maine. V Severní Karolíně se stále na výsledky čeká. Sečteno je ale téměř již 95 % hlasů a demokratický vyzyvatel Thoma Tillise, Cal Cunningham, stále zaostává rozdílem necelých 2 %. O překvapení včerejšího večera se postaral úřadující senátor v Jižní Karolíně Lindsey Graham, který demokrata Jaimieho Harrisona porazil o téměř 13 %, což je výsledek výrazně vybočující z míry chybovosti, se kterou kalkulovaly průzkumy.

Demokraté navíc ztratili křeslo v Alabamě, velmi těsný souboj mezi sebou aktuálně vedou úřadující senátor Gary Peters v Michiganu a jeho vyzyvatel John James. Na výsledky se také čeká v Georgii, kde průběžná data zatím hovoří ve prospěch republikánů, a v Maine, kde se také čekal vcelku jiný výsledek. Republikánka Susan Collinsová si dle všeho úřad díky svému 8% vedení s většinou již sečtených hlasů udrží.

O vítězství se demokraté postarali v Arizoně a Coloradu, kde se úřadu nově chopí bývalý astronaut, demokrat Mark Kelly a John Hickenlooper. Těsnější je i souboj obou stran ve Sněmovně. Demokraté si prozatím o 5 křesel pohoršili, republikáni naopak 5 získali. Z průběžných výsledků hlašených jednotlivými okrsky však jasně vyplývá, že demokraté si většinu nadále udrží.