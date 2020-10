Volby v USA: Kdy bude jméno vítěze oznámeno?

Vyhlášení výsledků voleb se ve Spojených státech letos protáhne. Na rozdíl od předchozích let nebude jméno vítěze známo během volební noci, nýbrž až v následujících několika dnech popřípadě týdnech. Důvody jsou hned tři. V důsledku pandemie koronaviru umožnila většina států svým občanům volit korespondenčně.

Některé státy dokonce voličům umožnily volit absenčně bez udání bližšího důvodu. Počítá se proto s minimálně dvojnásobným počtem absenčních volebních lístků oproti volbám předchozím. Volebním komisím navíc chybí personál. Podobný problém řeší i na jednotlivých volebních stanovištích.

Na průběh voleb totiž obvykle dohlížejí především starší lidé, kteří ale zároveň tvoří nejrizikovější skupinu v souvislosti s pandemií. Mimo to došlo v řadě států i k posunutí konečného termínu pro obdržení absenčních lístků. Většina z nich tak bude akceptovat i ty, které dorazí i několik dní po dni voleb. Stát Kalifornie na příklad uzávěrku prodloužil do 20. listopadu, Aljaška do 13. listopadu, Illinois do 17. listopadu.

Rozhodující tak v těchto státech především bude, zda byl lístek včas odeslán, méně relevantní, zda byl včas poštou doručen. Jiné státy se naopak řídí datem obdržení namísto data odeslání. Volební lístky, které nedorazí do volebního dne v úterý, již tak nebudou moci být započteny.

Státy přistoupily na tento kompromis v reakci na nedávné komplikace s dodávkami ze strany americké pošty (USPS). Kromě toho se v některých případech jedná i o tzv. „swing states“. Nejen, že jsou to státy pro oba kandidáty klíčové, běžně zde o výsledku rozhodují jen velmi malá procenta. Lze tedy předpokládat, že konečný vítěz nebude znám do posledního hlasu.

Přestože již bez mála 70 milionů Američanů odvolilo, ne každý stát umožňuje tyto hlasy průběžně započítávat. Legislativy některých států totiž nařizují komisím ponechat obálky zalepené až do dne voleb. Pravidla se mohou navíc lišit i časově. Stát Kentucky tak může na příklad započít s ověřováním lístků již časně ráno v úterý 3. listopadu, stát Maryland musí vyčkat až do uzavření volebních místností.

Jistým indikátorem toho, jakým směrem se budou volby ubírat, bude Florida. Komise zde mohou započít se zpracováním lístků a jejich následným sčítáním již 22 dní před vypuknutím voleb. Dá se proto očekávat, že pokud by hlasy hovořily silně ve prospěch jednoho z kandidátů, mohla by Florida ohlásit vítěze již následující den ráno, tedy 4. listopadu.

Na Floridě ovšem obvykle rozhoduje každý hlas. Státní příslušníci navíc očekávají, že řada absenčních volebních lístků dorazí ještě v den voleb, což celý proces sčítání výrazně prodlouží. Nelze proto jednoznačně říci, zda Florida výsledky ohlásí časně druhý den, jisté však je, že bude pravděpodobně jedním z prvních států, které výsledky zveřejní.

Kromě toho bude právě Florida poměrně důležitým mezníkem. Pokud zde totiž Joe Biden uspěje, je více než pravděpodobné, že se právě on stane příštím prezidentem Spojených států. I z tohoto důvodu si jak volební komise tak státní příslušníci dají s vyhlášením prvních výsledků spíše raději načas.

Analytici stejně tak upozorňují na to, že letos bude korespondenční volba výsadou demokratů. Naproti tomu většina republikánů se k volbám chystá až 3. listopadu. Průběžně ohlašované výsledky by tak zvláště mezi půlnocí a ranními hodinami následujícího dne měly hovořit ve prospěch současného prezidenta, neboť hlasy odevzdané v den voleb se započtou jako první. Biden by měl začít obracet skóre v momentě, kdy se do průběžných výsledků promítnou i hlasy absenčních voličů.