Volby v USA: Otázky a odpovědi. Jak probíhají a co s nimi udělala pandemie?

Například primárky v Connecticutu, které se měly konat v dubnu, definitivně uzavřely nominační proces až v půlce srpna. Některé státy také využívaly hlasování poštou, odloženy na pozdější termíny byly též oba stranické sjezdy - demokratický i republikánský.

Pandemie ovlivnila i volební kampaň obou kandidátů. Prezident Donald Trump musel například na víc než tři měsíce zrušit své proslulé mítinky, měl ale možnost oslovovat veřejnost prostřednictvím tiskových konferencí Bílého domu. Jeho demokratický rival Joe Biden pak v určitém období pandemie zrušil svá veřejná vystoupení a příznivce oslovoval jen ze studia, které si zřídil ve svém domě.

Odložené nominační sjezdy, jejich virtuální průběh:

Oba stranické sjezdy, které potvrzují kandidáty do prezidentských voleb, byly odloženy na pozdější termíny. Změnil se také jejich formát (konaly se převážně virtuálně) a musely se obejít bez zaplněných tribun tisíci příznivců. Biden svůj nominační projev nakonec pronesl ve skoro prázdném tanečním sále ve svém domovském státě Delaware. Trump se svou řečí vystoupil v zahradě Bílého domu navzdory kritice z řad demokratů i některých republikánů, že tím sídlo prezidenta zneužívá ke stranickým účelům. Republikáni také na sjezdu nepřijali stranickou "platformu", která je tradičním prvkem sjezdů.

Zrušení debaty a její nahrazení souběžnými diskusemi:

Druhá z prezidentských debat byla zrušena poté, co Trump odmítl, aby se konala prostřednictvím videokonference. Organizátoři rozhodli o přesunu k virtuálnímu formátu poté, co se Trump začátkem října nakazil koronavirem a nebylo jisté, zda se včas zotaví. Trump i Biden se nakonec místo debaty zúčastnili dvou odlišných diskuzních pořadů na různých televizních kanálech. První z debat - v tradičním formátu - byla přitom podle řady pozorovatelů jednou z nejchaotičtějších a nejvíce konfliktních v dějinách americké volební politiky.

Korespondenční hlasování:

Je jedním z velkých témat letošních voleb. Ve světle pandemie je považováno za bezpečnější než cesta do volebních místností. Zájem mezi voliči je značný. Hlasování poštou podporuje řada demokratických politiků včetně Bidena. Naopak Trump tento způsob volby opakovaně kritizuje. Podle něj není bezpečný, neboť při něm mohou být falšovány výsledky. Experti to však opakovaně vyvracejí. Tvrdí, že významná manipulace s volebními lístky by byla jen složitě proveditelná.

Ve světle očekávaných právních sporů po volbách stupňují týmy republikánů i demokratů své přípravy. Odevzdávání hlasů prostřednictvím pošty přitom není pro USA ničím novým. Před čtyřmi lety se tímto způsobem do voleb zapojila skoro čtvrtina voličů a v hrstce amerických států se volby už delší dobu konají převážně na dálku.

Zpochybnění výsledků, možné nepokoje:

Trump neslíbil, že přijme porážku ve volbách. Jako důvod uvedl údajné manipulace s volebními lístky, o nichž nepředložil žádné důkazy. Řekl, že výsledek sčítání poštovních hlasů, kterých se letos očekává velké množství, nemusí být znám "měsíce nebo roky". Biden jej obvinil, že se snaží volby ukrást. Dodal také, že kdyby Trump odmítl uznat případnou prohru, mohla by ho z Bílého domu vyvést armáda.

Postup po sporných volbách stanoví federální zákony a ústava. Případný těsný výsledek může být živnou půdou pro ostrý střet. Na pozadí násilných protestů, s nimiž se řada amerických měst v uplynulých měsících potýkala, by se tak mohla rozpoutat ústavní krize.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Kdo může kandidovat na úřad amerického prezidenta?

Prezidentský kandidát musí být rodilý Američan. Tento požadavek se běžně vykládá způsobem, že se může narodit kromě USA i na americkém tichomořském území Guamu, v Portoriku či na Panenských ostrovech, nebo americkým občanům v zahraničí, a žít zde alespoň 14 let. Další podmínkou je věk nejméně 35 let.

Kdo může volit?

Aktivní volební právo mají zaručeno ústavou všichni občané USA starší 18 let (až do roku 1971 byla podmínkou hranice 21 let). Volební právo nesmí být podle 15. ústavního dodatku z roku 1870 nikomu odebráno z rasových důvodů.

Stává se občan USA po dovršení 18 let automaticky voličem?

Ne. Chce-li se Američan voleb zúčastnit, musí se nejdřív zaregistrovat. Stačí včas vyplnit formulář (na úřadech, ale i jiných místech, či po internetu). V některých státech tak lze učinit přímo v den voleb ve volební místnosti.

Kdy o registraci k volbám americký občan přijde?

V případě přestěhování, uvěznění, nebo když je občan prohlášen soudem za nesvéprávného. Ke ztrátě registrace vedou i dvě po sobě následující neúčasti ve federálních volbách.

Jak se vybírají dva hlavní kandidáti na prezidenta?

Politický maraton, z něhož vykrystalizují kandidáti z řad republikánů a demokratů, začíná v únoru. Pokud není kandidát dopředu jasný, vzejde nejvhodnější adept ze stranických primárních voleb a volebních shromáždění. Vítěz je poté v létě na sjezdu (konventu) své strany delegáty potvrzen a oficiálně nominován. Svého viceprezidenta si každý kandidát volí sám. Vlastní kampaň, včetně televizních debat, se koná v září a říjnu.

Koho občané ve skutečnosti volí?

Občané nevolí přímo kandidáty na prezidenta, ale takzvané volitele, kteří volbu prezidenta po celonárodním hlasování obstarají za ně. Po formální stránce tedy prezidentské volby v USA nesou znaky nepřímých dvoustupňových voleb.

Co je sbor volitelů?

Je jím instituce vytvořená na základě ústavy, která po volbách oficiálně volí prezidenta. Sbor má celkem 538 členů; počet volitelů za jednotlivé státy odpovídá zastoupení poslanců ve Sněmovně reprezentantů a v Senátu. Teoreticky může volitel hlasovat pro kteréhokoli kandidáta, názor voličů je ale v naprosté většině případů pro volitele určující. Většina i jen jednoho hlasu znamená pro vítěze zisk všech volitelů příslušného státu.

Není sbor volitelů přežitkem?

Jeho existence má historické kořeny. Zakladatelé USA nevěřili ve schopnost "prostého lidu" zvolit si prezidenta přímo a dali státům právo vybrat si své delegáty. Systém ale také zároveň zajišťuje podstatnější hlas státům unie s nízkým počtem obyvatel. V případě přímé volby (v sedmi nejlidnatějších státech žije 45 procent obyvatel USA) by totiž důležitost méně lidnatých států výrazně poklesla.

Volí se viceprezident odděleně?

Ne. Prezident s viceprezidentem tvoří společný "volební balíček". Nelze je míchat nebo párovat s jinými kandidáty.

Co následuje po faktické volbě prezidenta 3. listopadu (respektive volbě volitelů)?

Sbor volitelů zvolí prezidenta 14. prosince, oficiální výsledky pak budou vyhlášeny 6. ledna 2021. Nový prezident bude tradičně inaugurován 20. ledna 2021, kdy se ujme funkce. Do té doby zůstává u moci předchozí administrativa.

Jsou 3. listopadu na programu i jiné volby?

Ano. Kromě prezidenta se budou volit i všichni poslanci, třetina senátorů Kongresu či guvernéři. Uskuteční se také různé lokální volby.