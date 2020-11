Volby v USA přinesly explozi dezinformací a nevídaná opatření

Letošní volby ve Spojených státech se podobně jako ty z roku 2016 jeví jako zlomový moment pokud jde o studium dezinformací a moderování obsahu na digitálních platformách. Jedním z důsledků podle The New York Times bude možná odliv uživatelů směrem k méně tradičním a méně regulovaným sociálním sítím.

Řada akademiků a komentátorů dlouho před začátkem hlasování varovala, že lze očekávat mimořádný příval nejrůznějších nepravd a polopravd či zmanipulovaných obrázků a videí. Obavy přiživovaly předpokládané průtahy ve vyhlašování výsledků a s nimi spojené období celospolečenské nejistoty, která bývá motorem pro šíření nepodložených tvrzení. Když se po volební noci toto očekávání naplnilo, zaznívala slova o "bouři" či "explozi" dezinformací.

Deník The New York Times (NYT) na začátku týdne psal o incidentu "o parametrech Super Bowlu" a na základě analýzy společnosti Zignal Labs popsal deset nejrozšířenějších dezinformačních motivů "volebního týdne". Jsou mezi nimi hesla "zastavte krádež" a "zastavte počítání" používaná americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho spojenci, dále například konspirační teorie Sharpiegate, podle níž černé popisovače značky Sharpie zneplatňují hlasovací lístky a byly záměrně rozdávány některým voličům v Arizoně. Místní činitelé byli pak nuceni vysvětlovat, že to není pravda.

Podobných fám přinesly poslední dny obrovské množství. Web BuzzFeed News například zdokumentoval desítky příkladů dezinformací, přičemž jeho článek se týká pouze období od minulého úterka do pátku.

Televize NBC News povolební dění popisuje jako "dezinformování od tisíce řezů". "Příklady ze záplavy nepodložených nebo překroucených tvrzení o volebních špatnostech: Hlasovací lístky byly neplatné, roztržené, vyhozené, zpožděné, upravované, zázračně nalezené, ale také ztracené, voliči hlasovali bez dokladu totožnosti, byli z jiného státu, používali svá původní příjmení, aby mohli hlasovat dvakrát, nebo byli po smrti, vyhlašování výsledků bylo zmanipulováno jednak přístroji, jednak softwarem používaným na sčítání a oznamování výsledků a také zpravodajskými organizacemi, které vyhlásily vítěze," shrnuje ve středečním článku.

O dosahu a efektu uvedených výmyslů lze jen spekulovat, nicméně například na serveru YouTube měla řada videí s volebními konspiračními teoriemi statisíce zhlédnutí. Facebook zase tento týden informoval, že na stejnojmenné síti se ze stránek s politickým obsahem v týdnu před volbami nejvíce dařilo stránkám komentátorů a médií nakloněných Trumpovi. Tyto kanály se i po volbách podílely na šíření dezinformací.

Velké platformy se na americké volby dlouho připravovaly a činily dosud nevídané kroky, podobně jako další zainteresovaní aktéři. Twitter už loni zakázal politickou reklamu, zatímco Facebook ji v závěru kampaně omezil, některá tradiční média provozovala samostatné textové přenosy zasvěcené čistě vyvracení nepravd, americká agentura pro kybernetickou bezpečnost (CISA) spadající pod výše zmíněné ministerstvo zase spustila web na "kontrolu fám".

Podle magazínu Politico na něm uváděla na pravou míru i dezinformace šířené spolupracovníky Trumpa. Jeho twitterový profil byl zase po volbách plný varovných popisků a příspěvků překrytých upozorněním na "potenciální" dezinformaci. Podobná opatření činil i Facebook, který zároveň uživatelům svých platforem zobrazoval důvěryhodné informace o výsledku voleb.

Facebook se potýká také se skupinami, v nichž se šíří výzvy k násilnostem. Odstranění jedné takové s názvem "Zastavte krádež" oznámil minulý týden poté, co rychle nasbírala statisíce členů. Podle analýzy provedené pro agenturu Reuters však byly na facebooku tisíce politicky zaměřených skupin, kde se mluvilo o "občanské válce" nebo nabíjení zbraní.

Po volbách z roku 2016 se hovořilo především o polarizujícím obsahu propagovaném ruskými aktéry a sociální sítě se následně zaměřily na potírání zahraničních vlivových operací. Nyní ovšem tato hrozba ustoupila do pozadí a dezinformace šíří i prezident USA, jeho poradci nebo republikánští činitelé, byť zcela bez viny není ani druhá strana.

Jaké závěry vyvodí Facebook nebo Twitter z letošních voleb, zatím není jasné. Jedním z důsledků by ale mohl být přechod Trumpových podporovatelů na jiné platformy s volnějšími pravidly. Mnozí "konzervativní" komentátoři aktuálně vyzývají své následovníky, aby twitter vyměnili za internetové fórum Parler fungující od roku 2018. Podle deníku NYT ve dnech po volbách "emigrovaly" z twitteru a facebooku miliony uživatelů.