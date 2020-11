Volby v USA: Proč dodnes není znám vítěz?

Průtahy ve vyhlašování výsledků se letos čekaly kvůli nebývale velkému počtu korespondenčních hlasů, který byl důsledkem obav ze šíření koronaviru. Přitom platí, že na kompletní výsledky amerických voleb se vždy čeká dny nebo týdny. Vítěz je ovšem zpravidla vyhlášen na základě odhadů respektovaných analytických skupin, které spolupracují s velkými médii.

Letos i během čtvrtého dne po hlavním termínu voleb přední zpravodajské redakce vyčkávaly, zatímco v klíčových státech se zpracovávaly poslední tisíce nebo desetitisíce hlasovacích lístků. Napjatě očekávané jsou zejména jakékoli aktualizace průběžných výsledků v Nevadě, Arizoně, Georgii a Pensylvánii. Místní činitelé vyzývají k trpělivosti, ujišťují, že vše probíhá podle pravidel, a vyhlašují, že spíše než na rychlosti jim záleží na přesnosti procesu.

"Všem jsme dávno říkali, že sčítání zabere nejméně deset dní," citovala agentura AP prohlášení úřadu, který dohlíží na volby v Nevadě.

Tento stát aktuálně eviduje okolo 100.000 nezpracovaných hlasů, zatímco kandidát demokratů Joe Biden má v průběžných výsledcích nad prezidentem Trumpem náskok těsně přes 20.000 hlasů. Drtivá většina těch nezapočítaných je koncentrovaná v jediném okrese, který zahrnuje město Las Vegas. Místní sčítací centrum má omezenou kapacitu a okresní představitel v pátek avizoval, že sčítání se pravděpodobně protáhne do příštího týdne.

Podobná byla situace ve velkých městech v Pensylvánii, kde Biden nad Trumpem při čekání na poslední desetitisíce hlasů vedl jen o půl procentního bodu. Velkou část zbývajících hlasů zde i v Nevadě tvoří hlasy odevzdané na dálku, u nichž je zpracovávání pro volební činitele časově náročnější. Navíc v Pensylvánii mohl tento proces začít až v úterý.

"Objem je rozhodně takový, jaký jsme nikdy předtím v tomto státě nezažili pokud jde o přijímání a zpracovávání poštovních hlasovacích lístků," popisovala situaci zástupkyně nevadského okresu Washoe County.

Odhad konečných výsledků kromě vyrovnaného souboje mezi dvěma hlavními kandidáty komplikuje i to, že nesečtené hlasy v jednotlivých státech netvoří jednolitý blok, u kterého by bylo možné s jistotou říci, který politik v něm bude mít převahu. Kromě korespondenčních hlasů z velkých metropolitních oblastí, které jsou většinou pro Bidena, jsou ve hře i hlasy od vojáků na zahraničních misích nebo tzv. provizorní lístky. Ty se vydávají v hlasovacích místnostech například těm voličům, kteří obdrželi lístek korespondenční, ale nakonec šli volit osobně.

Za dané situace se konečné výsledky ze zmíněných států nečekají dříve než příští týden. Otázkou je především to, kdy analytici velkých médií usoudí, že Biden nebo Trump už v nich mají jisté vítězství. V Nevadě, Arizoně, Georgii i Pensylvánii má Biden v neúplných výsledcích navrch o několik tisíců hlasů. Agentura AP a televize Fox News už bývalému viceprezidentovi přisoudily Arizonu a jakýkoli další úspěch by jej podle jejich projekcí poslal do Bílého domu.

"Buďte trpěliví. To není ohřívání jídla v mikrovlnce... Tyto výsledky by někde mohly vyvolat válku," vzkázal dnes ve vysílání televize CNN jeden z nejvyšších úředníků města Filadelfie Omar Sabir.