Volby v USA provázela nejvyšší volební účast za více než 100 let

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Americké volby z minulého týdne provázela větší volební účast než kterékoliv jiné za posledních více než 100 let. Vyplývá to ze statistik vedených listem The Washington Post (WP), podle nějž přišlo k urnám nejméně 63,9 procenta ze všech Američanů s volebním právem. Konečný údaj přitom bude podle WP ještě vyšší, protože se na některých místech stále dopočítávají další hlasy.