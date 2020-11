Volby v USA: Většina hlasů je sečtena, poražení ale stále zpochybňují výsledek

V průběhu sčítání hlasů se pak situace stupňovala natolik, že mnoho médií přistoupilo ke kroku přerušit vysílání projevu Donalda Trumpa, protože podle nich šířil nepodložené spekulace o zmanipulovaných volbách bez jakýchkoli důkazů. Také některé jeho příspěvky na sociálních médií byly opatřeny upozorněním, že mohou být zavádějící.

Konspirace ohledně amerických prezidentských voleb se objevily i na české dezinformační scéně. Jednou z nejčastěji skloňovaných teorií je přitom to, že hlasování rozhodly hlasy voličů, kteří jsou dávno po smrti.

Například na serveru ac24.cz se objevilo hned několik článků, které přinášejí údajné důkazy o hlasujících, kterým by bylo i více než 100 let a jsou již delší dobu po smrti. Například v článku z 5.listopadu uvádí, že v Michiganu hlasoval muž, kterému by mělo být 118 let, a zemřel již v roce 1984. Další článek přitom uvádí, že mělo hlasovat dokonce více voličů nežli je oprávněných občanů v odpovídajícím věku a to údajně dokonce o 1,8 milionu.

Například ve Wisconsinu se mělo údajně jednat přibližně o sto tisíc hlasů, což by znamenalo významný posun v konečném výsledku. Wisconsin byl přitom tradičně pro demokratické kandidáty a teprve v roce 2016 se trend otočil, když Donald Trump porazil Hillary Clinton o pouhých méně než 30 000 hlasů. Wisconsin se přitom měl stát jedním z rozhodujících států i v roce 2020, kdy bylo 4. listopadu neoficiálně vyčísleno, že Joe Bidden zde vyhrává o ještě menší rozdíl přibližně 20 000 hlasů. Trump následně prohlásil, že bude vyžadovat přepočet hlasů. Přitom se začaly šířit zvěsti, že hlasovalo více lidí nežli je počet oprávněných voličů a jedná se tedy o jasný podvod. Jak se ale později ukázalo, uváděná čísla ve skutečnosti podhodnocovala reálný počet oprávněných voličů a těch bylo zhruba o 388 tisíc více nežli započítaných hlasů.

BBC se zaměřila na ověření některých populárních konspirací ohledně voleb a ukázalo se, že virální zprávy o údajných voličích, kteří jsou již dávno po smrti, mají většinou jednoduché vysvětlení. V některých případech se jednalo o záměnu s příbuznými, kteří mají stejné jméno i registrovanou adresu. V některých případech se pak jednalo o technické problémy, kdy někteří voliči dostali pokyn, aby vložili náhodné datum narození, když se jim nedařilo správně najít napoprvé svojí registraci. Nepodložené zvěsti o mrtvých voličích šířily také významné osobnosti jako je syn prezidenta Trumpa nebo Nigel Farage.

Další teorie tvrdí, že počítačový program, který používá 30 států, měnil republikánské hlasy na hlasy pro demokratického kandidáta. Například úředník v Michiganu údajně zaznamenal chybu software na počítání hlasů a po ručním přepočítání se mělo zjistit, že 6000 hlasů bylo chybně přiřazeno demokratickému kandidátovi. Některé teorie také uváděly souvislost s Nadací Clintonových. Jak se později ukázalo, problém v jednom okrese se skutečně prokázal, ale byl rychle opraven a nejednalo se o chybu na straně software ale o lidský omyl, jak potvrdila Jocelyn Benson.

Přestože technické chyby a mrtví voliči patří mezi nejpopulárnější teorie, v informačním prostoru se vyskytla spousta dalších.

Jedno virální video například tvrdí, že zachycuje muže, který pálí 80 volebních lístků pro Donalda Trumpa. Ve skutečnosti se přitom jedná o ukázkové volební lístky z Virginie, na kterých chybí čárový kód, který je nezbytnou součástí skutečných hlasovacích lístků.

Další teorie prohlašuje, že zaměstnanci pošty měnili datum na volebních lístcích v Michiganu. To se nepotvrdilo a zároveň, i kdyby se jednalo o pravdivé tvrzení, na výsledek by nemělo vliv, protože bez ohledu na poštovní razítko stát nepřijímá žádné nové hlasy po 3. listopadu.