Volby v USA: Zájem je enormní, už hlasovalo deset milionů lidí

Většina amerických států umožňuje voličům odevzdat osobně hlas před vlastním dnem konání prezidentských voleb, velká část Američanů může využít také korespondenčního hlasování.

Podle projektu Floridské univerzity jednoho z těchto způsobů hlasování využilo tři týdny před volbami již téměř 10,4 milionu voličů. Do poloviny října roku 2016, kdy se o prezidentskou funkci ucházeli republikán Donald Trump a demokratka Hillary Clintonová, odevzdalo svůj hlas jen 1,4 milionu Američanů.

#earlyvote evening update 10/12



With Georgia evening report, at least 10.5 million people have voted in the 2020 general election https://t.co/s8K2xFDeSA pic.twitter.com/aGxNeuRvej