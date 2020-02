Primárky v New Hampshire jsou polouzavřené. To v tomto případě znamená, že hlasovat mohou i voliči neregistrovaní jako republikáni či demokrati, neboť v tomto státě je možné se v den primárek zaregistrovat, případně změnit stávající registraci.

V New Hampshire s 1,3 milionem obyvatel se v případě demokratů hraje o 24 delegátů, kteří na červencovém stranickém sjezdu v Milwaukee budou vybírat prezidentského kandidáta. Vedle těchto 24 delegátů, jejichž hlas je vázaný výsledkem primárek, vyšle New Hampshire do Milwaukee ještě devět superdelegátů, což jsou vysocí funkcionáři strany a členové Kongresu.

Superdelegáti, kteří mohou podpořit nominaci kteréhokoli uchazeče nehledě na výsledky stranického klání, ale do hlasování během sjezdu mohou podle nových pravidel zasáhnout jen tehdy, když v úvodním kole žádný z kandidujících nezíská více než 50 procent delegátských hlasů.

Takřka všechny průzkumy veřejného mínění až dosud ukazovaly, že v New Hampshire zvítězí Sanders, který si před oznámením výsledků v Iowě udržoval náskok v podobě několika procentních bodů. O druhé místo se nejčastěji přetahovali Buttigieg s bývalým viceprezidentem Joem Bidenem, který byl od počátku považován za favorita souboje demokratů.

