Volební superúterý v USA: Buttigieg a Klobucharová podpořili Bidena

Souboj o nominaci Demokratické strany do letošních prezidentských voleb v USA vstoupil dnes do rozhodující fáze. Během takzvaného superúterý se totiž bude rozhodovat ve 14 státech najednou, připomíná CNN. Rozdělí se přitom více než třetina delegátů, kteří v červenci určí, koho vyšle Demokratická strana do listopadového souboje s prezidentem Donaldem Trumpem.

Buttigieg v projevu v Dallasu Bidena označil za toho pravého kandidáta, který "do Bílého domu vrátí důstojnost".

The only way we beat Trump is through a politics that reflects the decency of the American people. It’s what we sought to practice in my campaign—and it’s what @JoeBiden has practiced his whole life.



I'm proud to stand with the VP and help make him our next Commander-in-Chief. pic.twitter.com/Y9SqDLZS0g