Vrchní americký epidemiolog doufá, že pandemie nezasáhne volby v USA

Fauci, který je předním expertem týmu Bílého domu pro boj s koronavirem, dodal, že nechce znít "pesimisticky". "Nicméně je tu vždy možnost, že na podzim či na začátku zimy" by se epidemie mohla vrátit.

Fauci se vyjádřil i k možnému opětovnému nastartování hospodářství země, o kterém v poslední době hovoří prezident Donald Trump. Jednotlivé části země podle epidemiologa začnou "fungovat postupně", některé by mohly již v květnu. Jak dodal, bude to záležet na několika faktorech, zejména na konkrétním regionu, stavu pandemie v té oblasti a rovněž na možné hrozbě, že by se nákaza mohla ve velkém vrátit.

Jak již dříve uvedla americká média, zatímco vládní činitelé mají pravomoc změnit termín vnitrostranických voleb, u prezidentských voleb takovou možnost nemají. Je proto takřka jisté, že se volby uskuteční podle plánu 3. listopadu. Otázkou ale zůstává, zda státy potýkající se s koronavirem zvládnou umožnit hlasování všem voličům.