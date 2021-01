Vulgarismy, výhrůžky a ničení majetku. Po nepokojích v Kapitolu vycházejí najevo útoky na novináře

Trump během svých čtyř let v úřadu pravidelně vyjadřuje nevraživost vůči médiím, která označil za "nepřátele státu" i těsně před středečními nepokoji.

Jejich účastníci ohrožovali mimo jiné fotoreportéra agentury AP Johna Minchilla, ukazuje video zveřejněné jeho kolegou na instagramu. Trumpovi příznivci do muže před budovou Kongresu strkali, tahali za jeho vybavení a nakonec hoj shodili z malé zídky, ačkoli zvedal ruce a naznačoval, že odchází. Na záznamu incidentu jsou slyšet výkřiky jako "Zmiz, kurva!" a "My tě, kurva, zabijeme!"

"Naštěstí nebyl zraněn. Byl označen za protidemonstranta, ačkoli opakovaně ukazoval své novinářské označení," napsal autor videa. Jeho závěr ukazuje, jak někteří demonstranti na Minchilla pokřikují, zda patří k anarchistickému hnutí Antifa, které Trump a jeho spojenci často a bez důkazů spojují s nejrůznějšími incidenty. "Jsem rád, že se nám podařilo vyváznout," uzavírá Minchillův kolega.

Podobné zážitky popsala fotografka listu The New York Times (NYT) Erin Schaffová, která se do konfliktu se skalními Trumpovými příznivci dostala uvnitř Kapitolu. Když uviděli její průkazku NYT, začali být "opravdu naštvaní".

"Shodili mě na zem a snažili se mi vzít fotoaparáty. Začala jsem co nejhlasitěji volat o pomoc. Nikdo nepřišel, lidé se jen dívali. V tom momentě jsem si říkala, že by mě mohli zabít a nikdo by je nezastavil. Vytrhli mi jeden foťák, na druhém rozbili čočku a utekli," uvedla Schaffová.

Po napadení se snažila ukrýt na bezpečném místě a také skrýt svůj fotoaparát, "abych se nestala znovu terčem". Nakonec se ocitla na západním balkonu budovy Kongresu, kde jí prý jistý muž řekl: "Tohle bude začátek občanské války, revoluce."

Výpady vůči novinářům jsou na shromážděních Trumpových fanoušků obvyklé, dosud to však byly hlavně slovní útoky. Končící prezident Spojených států od počátku svého funkčního období nešetří kritikou na adresu médií a pracovníky NYT, listu The Washington Post či několika velkých televizních stanic označuje za "nepřátele státu", lháře nebo zločince.

Po středečních událostech ve Washingtonu se objevily i záběry ničení vybavení patřícího agentuře AP.

BREAKING. Mob of Trump supporters swarm the media near the US Capitol. They yell what Trump frequently says, “the media is the enemy of the people.” They destroy equipment and chased out reporters. I’ve never seen anything like this in my 20 year career: @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/3VLC07JQR2