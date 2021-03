Výbor amerického Senátu schválil kandidáta na ministra spravedlnosti

Bude-li Garland schválen, nastoupí do funkce v době, kdy se vyšetřuje lednový útok stoupenců minulého prezidenta Donalda Trumpa na Kapitol. Garland to označil za "odporný" čin. Hodlá na ministerstvu spravedlnosti posílit oddělení lidských práv, které bylo podle agentury Reuters za Trumpovy vlády opomíjené, nedostatečně chránilo volební právo a nevyšetřovalo systematické zneužívání moci ze strany policie. Tato sekce ministerstva minulý týden oznámila, že se zabývá možností zahájit vyšetřování přibývajících útoků na Američany asijského původu. Reuters to dává do souvislosti s Trumpovým tvrzením, že covid-19 je "čínský virus".

Minulý ministr spravedlnosti William Barr loni v Kongresu řekl, že si nemyslí, že v americkém trestním právním systému panuje systematický rasismus, Garland ale ve svém slyšení sdělil, že americký systém nezachází se všemi občany stejně.

Podle Reuters se očekává, že v senátním hlasování Garlandova nominace snadno projde. V roce 2016, kdy Senát kontrolovali republikáni, nebyl schválen jako kandidát tehdejšího prezidenta Baracka Obamy do nejvyššího soudu. Trump pak v roce 2017 na uvolněné soudcovské místo jmenoval konzervativního soudce.