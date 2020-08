Výbuch plynu v Baltimoru zničil několik domů, jeden mrtvý

Na místo přijely pátrat po možných přeživších desítky hasičů. Výbuch tři domy zničil, čtvrtý výrazně poškodil a několika okolním budovám vyrazil okna. Kromě trosek je tak místo neštěstí také plné střepů.

"Je to katastrofa. Zmatek. Je to neuvěřitelné," uvedla Diane Gloverová, která žije naproti zničeným domům. Výbuch jí zničil okna i dveře. "Ještě se třesu," dodala několik hodin po incidentu.

Čtyři lidé byli s vážnými zraněními převezeni do nemocnice, jedna žena na místě zemřela, uvedla mluvčí hasičů Blair Adamsová. V době neštěstí bylo v domech podle ní nejméně pět lidí, možná více. Po možných přeživších se podle ní stále pátrá.

DEVELOPING: Multiple injuries and entrapments reported following explosion that leveled 3 homes in Baltimore, Maryland. pic.twitter.com/AF4iVz8dBt