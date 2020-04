Výrobce dezinfekcí Trump vyděsil. Nestříkejte si naše produkty do žil, nabádají

RB vydal své prohlášení jako reakci na výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který řekl, že vstříknutí dezinfekce do těla může zabít koronavirus.

„Znám dezinfekční prostředek, který to zneškodní za jednu minutu. To samé můžeme udělat injekcí do těla?“ otázal se Deborah Birxové, která pomáhá dohlížet na reakci koronaviru.

Výrobce dezinfekcí apeloval na lidi, že dezinfekční prostředky jsou toxické a za žádných okolností si je nemají podávat nitrožilně. „Máme odpovědnost za to, že poskytujeme zákazníkům přesné informace podle doporučení odborníků v oblasti veřejného zdraví,“ uvedla společnost.

Trump se neváhal podělit také o myšlenku léčení onemocnění COVID-19 pomocí ultrafialového záření. Opíral se o studii, která je teprve v počáteční fázi, která uvádí, že vystavení viru SARS-CoV-2 slunečnímu záření může virus zabít.

„Předpokládejme, že jsme tělo vystavili silnému světlu, ať už ultrafialovému nebo jinému, a to jsme přenesli do těla kůží nebo jiným způsobem,“ uvedl. Navzdory falešným reklamám výrobců různých zařízení by ale UV záření, které by dokázalo zabít koronavirus, stejně působilo i na člověka.