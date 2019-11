Vyšetřování Trumpa v Kongresu baví. Řešil se i rapper A$AP Rocky

"Je tam docela v p**eli a měl by se přiznat," řekl Sondland podle Holmese prezidentovi o rapperových švédských peripetiích. Trumpovi zároveň radil, aby počkal, až bude hudebník odsouzen, jinak by věc dřívějšími zásahy pokazil. "Nechte ho odsoudit, vytáhněte kartu rasismu a až se vrátí domů, přivítejte ho s plnou parádou," citoval Holmes Sondlanda. Dodal, že velvyslanec v telefonátu s prezidentem ještě uvedl, že Švédsko by rappera na americkou žádost mělo propustit a že může Kardashianovým říct, jak se snažil.

Narážka očividně míří na celebritu Kim Kardashianovou a jejího manžela Kanyeho Westa, kteří se při hledání pomoci pro rappera obrátili na Trumpova zetě Jareda Kushnera.

Švédská prokuratura původně žádala pro A$AP Rockyho za napadení šest měsíců vězení nepodmíněně; rapper nakonec vyvázl s podmínkou. Po zatčení na začátku července byl po několika týdnech z vazby propuštěn a nakonec mohl ještě před vynesením rozsudku odjet do USA.

O rapperovi se zmínil i Sondland, který vypovídal v Kongresu ve středu. Řekl, že umělcův osud byl ústředním tématem telefonátu s Trumpem z 26. července. Tvrdil rovněž, že si nepamatuje přesné podrobnosti, ale že nepochybuje, že hovor se týkal i možného vyšetřování Trumpova soka Joea Bidena ukrajinskými úřady. Na přetřes před kongresmany přišel také hrubý slovník z telefonátu. Na to Sondland odvětil, že takhle zkrátka on i prezident komunikují. "Spousta silných výrazů," dodal.

Pozornost médií vyvolaly i okolnosti, za jakých Holmes hovor vyslechl. V době telefonátu byl se Sondlandem v kyjevské restauraci. Prezident podle politického rady hovořil natolik hlasitě, že mu i on rozuměl. Holmes mimo jiné kongresmanům ukázal, jak daleko měl Sondland sluchátko od ucha a jak se velvyslanec kvůli prezidentovu hlasitému projevu šklebil.

Vyslechnutí hovoru Holmesem zpochybnil na twitteru Trump, který vyzval, ať si lidé vyzkouší, zda je něco takového možné. Prezident poznamenal, že i když on sám má skvělý sluch, nikdy se mu cizí telefonát vyslechnout nepodařilo, pokud nebyl přepnutý na hlasitý odposlech.