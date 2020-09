Výsledek voleb v USA podle Trumpa možná nebude nikdy jasný

"Kvůli novému a bezprecedentnímu masivnímu množství nevyžádaných volebních lístků, které budou zaslány ‘voličům‘, či bůhvíkam, možná nebudou tento rok výsledky voleb z 3. listopadu nikdy s přesností rozhodnuty, což je to, co někteří chtějí," napsal Trump na twitteru. Sociální síť pak jeho příspěvek a několik dalších ve stejném duchu označila varováním, v němž upozorňuje, že podle volebních expertů je korespondenční hlasování legální a bezpečné.

Because of the new and unprecedented massive amount of unsolicited ballots which will be sent to “voters”, or wherever, this year, the Nov 3rd Election result may NEVER BE ACCURATELY DETERMINED, which is what some want. Another election disaster yesterday. Stop Ballot Madness! https://t.co/3SMAk9TC1a