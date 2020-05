Vyšší úmrtnost v New Yorku? Nemůže za ni jen covid-19, ale i jiné faktory

Tato úmrtí mohla být podle CDC způsobena několika faktory, včetně pozdního vyhledání či získání zdravotní péče kvůli strachu z nákazy koronavirem.

Sledování nadměrné úmrtnosti je zásadní pro pochopení, jak k úmrtnosti přispěly jak covid-19, tak špatná dostupnost péče pro lidi, kteří neonemocněli covidem-19, poznamenali vědci ve zprávě CDC o nemocnosti a úmrtnosti.

CDC použilo údaje zdravotnických úřadů ve velkoměstě, jejichž elektronický systém zaznamenává téměř všechna úmrtí ve městě. Od 11. března do 2. května bylo hlášeno 32.107 úmrtí. Z toho 24.172 úmrtí byla nad sezonní normou. Toto číslo zahrnovalo 13.831 úmrtí (tedy 57 procent z uvedeného množství), u kterých byla laboratorně potvrzena souvislost s covidem-19, jakož i 5048 úmrtí (21 procent), které s covidem-19 souvisely pravděpodobně.

To podle Reuters znamená, že 5.293 z těchto úmrtí (neboli 22 procent) nebylo identifikováno jako související s covidem-19.

Tato úmrtí lze přímo či nepřímo přičíst pandemii. Počítat pouze úmrtí, která potvrzeně či pravděpodobně souvisela s covidem-19, znamená podhodnocovat úmrtnost způsobenou pandemií, upozornili vědci.

Dvacetimilionový stát New York je nejhůře zasaženým v USA, nález viru SARS-CoV-2 se zde od začátku pandemie podle Univerzity Johnse Hopkinse potvrdil u více než 335.000 lidí, z nichž přes 26.600 v důsledku nákazy zemřelo. Stát New York dnes ohlásil nejmenší denní počet zemřelých v souvislosti s koronavirem od 26. března. Ve státě, který je jednou z nejhůře zasažených oblastí na světě, zemřelo na komplikace spojené s covidem-19 za posledních 24 hodin 161 lidí. V New Yorku také setrvale klesá počet hospitalizovaných.