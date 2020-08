Vývoj vakcíny proti koronaviru není závod, řekl ministr USA. Ke kritikům Ruska se přidal i Fauci

Ministr zároveň přirovnal americké snahy o vynalezení očkovací látky k vesmírnému programu Apollo, v rámci nějž USA vyvinuly mimořádné úsilí, aby jako první dostaly člověka na Měsíc.

"Po jakékoliv vakcíně v USA budeme chtít, aby byla bezpečná a účinná a splnila zlatý standard úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)," prohlásil podle CNN Azar při historické návštěvě Tchaj-wanu s tím, že se nejedná o závod. Podle ministra je snaha o vývoj očkovací látky "iniciativou, která se objeví jednou za generaci".

Spojené státy nazvaly svoje úsilí o nalezení vakcíny operací Warp Speed, podle nadsvětelného způsobu dopravy ze sci-fi seriálu Star Trek. V současné chvíli mají podle Azara k dispozici asi šest vakcín, jež jsou v podobném stádiu testů jako ruská látka, ale jejich nasazení ve veřejnosti nepovolí do konce třetí fáze testování, kdy se vakcína zkouší na desetitisících lidí.

"Díky tomuto bezprecedentnímu počínání a historické rychlosti se podařilo dostat vakcínu společnosti Moderna z první fáze do třetí fáze testování rychleji, než jakoukoliv předchozí látku v rozvinutém světě," poznamenal Azar s odkazem na jednu z vakcín, jejíž vývoj USA podporují.

Někteří američtí lékaři přitom v minulosti vyjádřili obavy z toho, že by americké úřady mohly z politických důvodů usilovat o uvedení vakcíny ještě předtím, než bude látka dostatečně otestována. Většina odborníků se shoduje, že v nejlepším případě bude vakcína k dispozici nejdříve koncem letošního roku, americký prezident Donald Trump však opakovaně naznačil, že by mohla být připravena již v říjnu. Od jejího uvedení před listopadovými prezidentskými volbami, v nichž Trump usiluje o znovuzvolení, si totiž prezident podle pozorovatelů slibuje nárůst preferencí.

Šéf amerického Národního ústavu zdraví (NIH) Francis Collins však v úterý prohlásil, že předčasné uvedení látky nedovolí. Pokud by podle něj šéf FDA Stephen Hahn schválil očkovací látku na základě chabých vědeckých poznatků, musel by se podle Collinse "zodpovídat řadě lidí," včetně uznávaného a populárního epidemiologa a člena krizového štábu Bílého domu pro boj s koronavirem Anthonyho Fauciho.

Fauci přitom vyjádřil pochyby ohledně ruské očkovací látky Sputnik V. "Doufám, že Rusové skutečně a definitivně prokázali, že je ta vakcína bezpečná a účinná. Vážně však pochybuji, že by to udělali," řekl epidemiolog v televizi ABC. "Máme asi půl tuctu či ještě více vakcín. Takže kdybychom chtěli riskovat to, že ublížíme hodně lidem, nebo jim dáme něco, co nefunguje, mohli bychom to začít dělat klidně příští týden. Tak to ale nefunguje," dodal Fauci.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v úterý uvedla, že komunikuje ohledně vakcíny s Ruskem a že se těší, až bude moci posoudit detaily z testů této látky. Podle WHO se nyní po celém světě zkouší na lidech 28 různých vakcín.