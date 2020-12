Vyvracíme dezinformace: Vakcína proti koronaviru nezabila šest lidí

Jak upozornila agentura Bloomberg, vakcína proti koronaviru vyrobená společností Pfizer a jejím německým partnerem BioNTech SE je účinná a bezpečná. Podle zaměstnanců amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) proto neexistují žádné obavy o bezpečnost, které by bránily v udělení povolení k nouzovému použití vakcíny.

Na sociálních sítích a webech šířících dezinformace se ale objevilo tvrzení, že vakcína má na svědomí šest lidských životů. To ve skutečnosti není pravda. V klinické studii s téměř 44 000 účastníky sice skutečně zemřelo šest lidí, avšak ne v souvislosti s vakcínou.

Jak agentura upozornila, ke čtyřem ze šesti úmrtí došlo ve skupině lidí, kteří dostali placebo. Ve dvou případech sice zemřeli lidé starší 55 let, kteří byli naočkování vakcínou, ale ze zcela jiných příčin.

Jeden účastník výzkumu zemřel na srdeční zástavu 62 dní po očkování, druhý 3 dny po očkování na arteriosklerózu, tedy na zánětlivé onemocnění cév, které vzniká v důsledku dlouhodobého ukládání tuku do cévní stěny. "Úmrtí reprezentují události, ke kterým v běžné populaci v rámci této věkové skupiny dochází ve stejném měřítku," uvádí zpráva amerického úřadu.

Při tak vysokém počtu dobrovolníků přitom nelze úmrtí považovat za nijak výjimečná, pro farmaceutické firmy je následně důležité zjistit, proč k nim došlo a jestli existuje nějaká spojitost s očkovací látkou. Tu se v tomto případě zjistit nepodařilo a příčiny úmrtí jsou adekvátní věkové skupiny testovaných lidí.

Potenciální problém s vakcínou leží podle agentury Bloomberg jinde. Dříve zveřejněné údaje společnosti uváděly že je účinná z 95 procent. Ze zprávy úřadu ale vyplývá, že není jasné, jestli je vakcína účinná i při prevenci šíření nemoci.

FDA proto upozorňuje, že samotná vakcína zatím nebude stačit k tomu, aby byla některá opatření zrušena. Rizikoví jsou v tomto případě zejména asymptomatičtí lidé, kteří by při omezení opatření zahrnující nošení ochrany obličeje a sociálního distancování mohli nemoc nadále přenášet.

Pokud by vakcína nedokázala zabránit šíření nemoci, hrozilo by, že naočkovaní lidé by se sice neměli potýkat s vážnými příznaky nemoci, ale mohli by nadále ohrožovat své okolí, v případě, kdy by se přestaly nosit roušky či respirátory a lidé by se začali opět více stýkat.