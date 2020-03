Vzkaz pro ustarané Američany? Jste špatný reportér, odvětil Trump

Novináři opakovaně poukazují na rezervy v postupu federální vlády při boji proti nákaze nebo připomínají prezidentovo poměrně nedávné zlehčování celé situace, píše list The New York Times.

Při páteční tiskové konferenci Trump reagoval podrážděně i na výzvu, aby promluvil ke spoluobčanům, kteří mají obavy.

"Skoro 200 mrtvých, 14.000 nemocných, miliony těch, jak jste viděl, kdo mají strach. Co řeknete Američanům, kteří se na vás teď dívají a kteří mají strach?" zeptal se zástupce televize NBC News Peter Alexander. "Říkám, že jste hrozný reportér," odsekl šéf Bílého domu.

Trump dodal, že Alexanderův dotaz považuje za "hnusný", a novináře obvinil z vysílání "velmi špatného signálu" směrem k veřejnosti. "Americký národ hledá odpovědi a hledá naději a vy se honíte za senzacemi... Něco vám řeknu, tohle je velmi špatná novinařina," pokračoval šéf Bílého domu. Viceprezident Mike Pence nicméně později řekl, že Američané by se neměli bát a měli by být ostražití.

zdroj: YouTube

I když podle Trumpa lidé v USA chtějí slyšet odpovědi, sám prezident na stejné tiskové konferenci například neodpověděl na otázku reportérky vysílací společnosti PBS, která se ptala, kdy budou mít přístup k testům na koronavirus všichni obyvatelé, kteří toto vyšetření potřebují. Podle hlavy státu v souvislosti s testováním "slyšíme velmi pozitivní věci", klíčový vládní poradce Anthony Fauci ale zároveň řekl, že poptávku po testech se zatím v USA nedaří uspokojit.

S reportérkou PBS Yamiche Alcindorovou se Trump při otázce týkající se boje proti koronaviru dostal do konfliktu už o týden dříve, když se jej novinářka ptala na zrušení speciálního vládního týmu pro zvládání pandemií, který zanikl v roce 2018. "Činitelé, kteří v té skupině pracovali, uvedli, že Bílý dům ztratil drahocenný čas, protože ta skupina byla rozpuštěna. Co si o tom myslíte?" tázala se Alcindorová. "Myslím si prostě, že to je hnusná otázka," reagoval Trump. Uvedl to list The Guardian.

Ve čtvrtek zase americký prezident naznačoval, že počet novinářů v místnosti určené pro briefingy by se měl za současných okolností dál výrazně snížit. "Měli bychom se asi zbavit zhruba dalších 75 až 80 procent z vás, máme v téhle místnosti jen dva nebo tři, které mám rád... Opravdu jste příliš moc blízko (sebe), vy dva, vy byste měli odejít okamžitě," prohlásil, přičemž ukazoval směrem k předním řadám publika.

"Byl to další z těch momentů, kdy si nikdo není úplně jistý, zda Trump žertuje. Každopádně přítomní reportéři... se rozhodně nebavili. (...) Bylo to poněkud troufalé v podání člověka, který si nadále s lidmi podává ruce a přehlíží pravidla o sociálním kontaktu, a to i na pódiu v Bílém domě," komentoval situaci britský deník The Guardian.