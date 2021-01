Washington je před inaugurací plný vojáků, Trump odlétá na Floridu

Končící šéf Bílého domu Donald Trump ohlásil, že sídlo hlavy státu opustí ve 14:00 SEČ a odletí na Floridu.

Na pořádek bude dnes ve Washingtonu dohlížet více než 25.000 policistů a příslušníků národní gardy. Extrémní míra bezpečnostních opatření vyplývá především z nedávných nepokojů v sídle Kongresu, kterých se účastnili členové různých extremistických skupin a které si vyžádaly několik mrtvých.

"Hlavní město je v podstatě uzavřené... Obrněná vozidla a betonové bariéry blokují ulice. National Mall (park mezi Kapitolem a Lincolnovým památníkem; pozn. ČTK) je uzavřený. Komplex Kapitolu Spojených států je oplocený. Na křižovatkách jsou kontrolní stanoviště. Tajná služba Spojených států (prezidentská ochranka), která má inauguraci na starosti, uvádí, že je připravená," napsala AP.

Žádnou konkrétní výhrůžku vůči nově zvolenému prezidentovi Bidenovi zatím americké úřady podle dostupných zpráv nezaznamenaly. Bezpečnostní složky ovšem registrovaly "znepokojivé" diskuse na internetu mezi členy různých krajně pravicových hnutí a milicí, zatímco vyvstávaly i obavy z útoku "zevnitř".

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v posledních dnech prověřoval vojáky zapojené do inaugurační bezpečnostní operace, načež z ní bylo v úterý 12 členů národní gardy staženo. Deník The New York Times (NYT) s odvoláním na zdroje na ministerstvu obrany napsal, že dva z těchto lidí byli posláni domů kvůli "výhrůžným komentářům" na sociálních sítích na adresu politiků. Podle informací AP byly u všech dvanácti zjištěny vazby na milice či internetové příspěvky s "extremistickými názory".

Letošní inauguraci komplikují také obavy z koronaviru, který se po nepokojích ze 6. ledna šíří mezi zákonodárci i členy policejního sboru Kapitolu. Od útoku mělo podle NYT pozitivní test sedm členů Kongresu, zatímco 19 policistů mělo buďto pozitivní test nebo potvrzený kontakt s nakaženým.

V důsledku koronaviru a bezpečnostních rizik bude letos inaugurace výrazně komornější než je zvykem. Další zvláštností bude, že se jí nezúčastní končící prezident. Trump a jeho manželka Melania údajně Bílý dům opustí v osm ráno místního času (14:00 SEČ) a v prezidentském speciálu Air Force One odletí do floridského letoviska Palm Beach.

Here’s Trump’s public schedule for tomorrow. pic.twitter.com/LmIrBiZX3Y — Daniel Dale (@ddale8) January 20, 2021

Trumpův mandát skončí v poledne (18:00 SEČ), kdy Biden bude skládat přísahu na západní straně Kapitolu. Trump podle všeho v tu chvíli už bude ve své rezidenci Mar-a-Lago.