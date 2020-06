Washington zakázal od 16. června čínským aerolinkám lety do USA

Mezi dvěma největšími světovými ekonomikami sílí napětí kvůli okolnostem pandemie a novému bezpečnostnímu zákonu pro Hongkong, který minulý týden schválil čínský parlament. Čínská ambasáda ve Washingtonu na žádost agentury Reuters o komentář zatím neodpověděla.

Krok, který oznámilo americké ministerstvo dopravy, Čínu penalizuje za to, že nedodržuje vzájemnou dohodu o letech mezi mezi oběma zeměmi. Nařízení se týká aerolinek Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines a Hainan Airlines i menších leteckých společností Sichuan Airlines a Xiamen Airlines. Čínské letecké společnosti nyní provozují čtyři lety týdně do Spojených států a zpět do Číny.

Americké aerolinky Delta Air Lines a United Airlines požádaly o možnost obnovit lety do Číny tento měsíc. Čínské letecké společnosti do Spojených států létaly i za pandemie způsobené šířením koronaviru, napsala agentura Reuters.

"Podporujeme a oceňujeme kroky americké vlády, které mají prosadit naše práva a zajistit spravedlnost," uvedla dnes Delta v prohlášení. Letecká společnost United Airlines konstatovala, že se těší na obnovení letecké přepravy pasažérů mezi Spojenými státy a Čínou, "jakmile to regulační prostředí umožní".

Čína "stále nedokáže" říct, kdy reviduje svá pravidla "a povolí americkým aerolinkám obnovit pravidelné lety cestujících", stojí v dokumentu ministerstva vnitra, který podepsal Joel Szabat.

"Čínským aerolinkám povolíme provozovat stejný počet pravidelných letů cestujících, jaký čínská vláda umožní nám," uvedlo americké ministerstvo dopravy v samostatném prohlášení.

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa 22. května obvinila čínskou vládu, že americkým leteckým společnostem znemožňuje obnovit lety do Číny. Čtyřem čínským aerolinkám nařídila, aby své letové řády předložily americké vládě.