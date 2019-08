Zásadní změna americké politiky? Z Washigntonu zní slova o velké záhadě

Záhadné cíle

Šéf americké diplomacie zároveň avizoval, že Spojené státy se hodlají vrátit k základům, k "nezcizitelným právům", nastiňuje editorial. Za velkou záhadu však označuje to, že Pompeo vlastně neřekl, co má přesně na mysli, a to nejen ve zmíněném článku pro Wall Street Journal, ale ani minulý měsíc, kdy oznámil vytvoření Komise pro nezcizitelná práva.

Pompeo tak podle washingtonského serveru hořekuje nad "vyumělkovanými právy pro politické účely", aniž by však uvedl jediný konkrétní příklad práva, které by chtěl omezit.

"Vnější kritici se obávají, že Pompeo se v tichosti snaží přepsat definice s cílem vyřadit ženská reprodukční práva či práva LGBT (sexuálních menšin)," pokračuje renomovaný deník. Zdůrazňuje, že nepochybně existují zájmové konzervativní skupiny, které na tato práva pohlížejí s opovržením.

Americký velvyslanec v Německu Richard Grenell přitom letos prohlásil, že chce zahájit světovou kampaň za dekriminalizaci homosexuality, poukazuje vlivný server. Podotýká, že také nejmenovaný představitel amerického ministerstva zahraničních věcí sdělil jeho reportérce, že zřízená Komise pro nezcizitelná práva nebude činit žádná prohlášení ohledně manželství homosexuálů a potratů.

Pokud to je pravda, pak jsou cíle a záměry ministra Pompea ještě záhadnější, konstatuje prestižní deník. Deklaruje, že není předně vůbec jasné, proč by měla být americká politika vůči lidským právům, která má dekády dlouhou tradici, nyní redefinována či omezena.

Je čas mluvit upřímně

"Co je poměrně jasné, že (americký) prezident Trump se principu lidských práv nedrží," píše Washington Post. Kritizuje, že Trump a Pompeo upozorňují na porušování lidských práv, pokud to vyhovuje aktuálním cílům, jako je například nátlak na Írán a Venezuelu, ale zavírají oči před pochybnými aktivitami režimů, které preferují.

Trump a Pompeo tak flirtují se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, který stále provozuje koncentrační tábory, ve kterých vězní obyvatelstvo své země, poukazuje washingtonský deník. Připomíná, že uvedená dvojice má vřelý vztah k Saúdské Arábii, ačkoliv ta vězní disidenty a nechala zabít a rozřezat novináře Džamála Chášukdžího.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Podivné porušování lidských práv probíhá také na Filipínách a v Egyptě, a to prakticky bez postesku Bílého domu, konstatuje americký server. Podotýká, že Trump věnuje velkou energii obchodnímu jednání s Čínou, ale v zásadě mlčí o probíhající kulturní genocidě Ujgurů a dalších etnik v čínské provincii Sin-ťiang.

Americký prezident také nikterak nekritizuje porušování svobody slova a náboženských svobod ruským režimem prezidenta Vladimira Putina, kde dochází například v pronásledování Svědků Jehovových, uvádí editorial. Dodává, že etnické čistky, které vedou barmské bezpečnostní složky proti menšině muslimských Rohingů Trump sotva zmínil.

Pompeo říká, že je načase "učinit krok zpět" a provést "vážnou reflexi", připomíná Washington Post. Přiznává, že nový pohled vždy pomáhá a lidská práva jsou pouze jedním z faktorů v americké zahraniční politice. "Ale místo ladění definic by Pompeo měl začít říkat upřímnou pravdu o těch, kdo nejčastěji a nejvíce porušují (lidská) práva ve světě," apeluje vlivný deník.