Stoneův případ se týká kauzy objasňování vlivu Ruska na minulé prezidentské volby.

Když v pondělí prokurátoři zveřejnili svůj požadavek na výši trestu, o němž se má rozhodnout 20. února, Trump k tomu napsal na twitteru, že jde o "hroznou a velmi nespravedlivou situaci". Později k tomu řekl zástupce ministerstva spravedlnosti, že požadovaný trest je "přehnaný a nezdůvodnitelný". Tento zdroj také sdělil, že názor ministerstva nesouvisí s Trumpovým tweetem a že to, že se prezident vyjádřil krátce předtím, je jenom shoda náhod.

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv