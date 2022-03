Z USA odletěli vyhoštění pracovníci ruské stálé mise při OSN s rodinami

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Z New Yorku v noci na dnešek odletěli pracovníci ruské stálé mise při OSN, které Spojené státy vypověděly ze země. USA měli opustit do 7. března. Spolu s nimi se na cestu do Moskvy vydali i jejich rodinní příslušníci. Uvedla to ruská tisková agentura RIA.