Za násilnostmi při protestech v USA nestála Antifa, píše deník

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký prezident Donald Trump od konce května opakovaně tvrdí, že za násilnostmi, které v prvních dnech provázely protesty vyvolané úmrtím George Floyda, stojí krajně levicová organizace Antifa. List The Washington Post (WP) však dnes s odvoláním na policejní a úřední záznamy, zprávy tajných služeb, rozhovory s odborníky a se svědky napsal, že neexistuje jediný potvrzený případ toho, že by násilnosti při jakémkoliv z nedávných amerických protestů řídili lidé, kteří by se hlásili k Antifě.