Zadluženost a veřejné finance mnoha zemí budí obavy. Analytik nabádá k akci

Velké překvapení

MMF se přesto rozhodl upravit předpověď vývoje rozvíjejících se tržních ekonomik, a to na základě představy, že americká ekonomika poroste rychleji, než se nyní soudí, nastiňuje Lachman. Považuje to za překvapivé, vezmeme-li v potaz, jak zranitelné jsou velké rozvíjející se ekonomiky vůči masivnímu odlivu kapitálu, především za situace, kdy jejich veřejné finance vypadají hůře než kdy předtím a vykazují nejvyšší míru zadlužení.

V poslední aktualizaci výhledu světové ekonomiky MMF očekává, že rozvíjející se tržní ekonomiky budou letos růst o 6,33 % a o 5 % v roce následujícím, uvádí analytik. Vysvětluje, motorem tohoto růstu má být Asie, především pak Čína a Indie, ale i silně zadlužené a sužované jihoamerické a africké ekonomiky se mají oživit rychleji a dříve, než se dříve předpokládalo.

Hlavním faktorem, od něhož MMF svůj optimistický výhled odvozuje, je výrazná aktualizace výhledu americké ekonomiky, konstatuje autor komentáře. Poukazuje, že v důsledku velkého rozpočtového stimulu prezidenta Joe Bidena a značného progresu při očkování proti covidu-19 nyní MMF očekává, že americká ekonomika letos poroste o 6,5 % a v roce 2022 si připíše další 3,5 %.

"Očekává se, že tento silný americký ekonomický růst bude mít příznivý dopad na rozvíjející se tržní ekonomiky, jelikož zvýší mezinárodní ceny komodit a zlepší výhlídky amerického expertního trhu," pokračuje Lachman. Za překvapivé ovšem považuje, že MMF při zlepšení výhledu rozvíjejících se tržních ekonomik zavírá oči před skutečností, že roky velmi rozvolněné monetární politiky Spojených států učinily rozvíjející se tržní ekonomiky extrémně zranitelné vůči náhlému přerušení přílivu kapitálu.

Tím, že ztížila globálním investorům generování zisku z dluhopisů, silně neortodoxní politika americké centrální banky FED povzbudila rozvíjející se tržní ekonomiky, aby se hluboce zadlužily a připustily značné zhoršení svých veřejných financí, deklaruje ekonom. Za ještě překvapivější označuje lhostejnost MMF k riziku přehřátí americké ekonomiky a vzrůstu inflace ve Spojených státech, a to v situaci, kdy výnos z amerických dlouhodobých státních dluhopisů roste stejnou rychlostí jako v roce 2013, kdy FED oznámil, že omezí tempo, jakým chrlí do ekonomiky peníze.

Klíčová otázka

MMF nebere v potaz, že Spojené státy letos přijímají rozpočtový stimul v hodnotě 13 % HDP, vůbec nejvyšší mírových dějinách země, a to za situace, kdy se americká ekonomika již tak zotavuje rychlým tempem a vykazuje velkou míru poptávky domácností, upozorňuje Lachman. Kritizuje, že MMF také přehlíží, že bystří investoři do dluhopisů již postřehli, že FED je zřejmě zcela hluchý vůči zvýšenému riziku přehřátí americké ekonomiky a růstu inflace.

"Jakýkoliv další růst amerických úrokových sazeb, který vyvolá odliv kapitálu z rozvíjejících se trhů a zvýší cenu, za kterou si rozvojové trhy půjčují, by přišel v mimořádně nepříznivé době pro klíčové rozvíjející se tržní ekonomiky jako Brazílie, Jihoafrická republika a Turecko," píše analytik. Poukazuje, že tyto země jsou nejen silně sužovány koronavirovou pandemií a hlubokou ekonomickou recesí, ale trápí je i politická nestabilita, která snižuje šance, že v dohledné době začnou řešit neduhy svých veřejných financí.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

To vše podle autora komentáře vznáší základní otázku: Pokud předchozí asijské a jihoamerické měnové a dluhové krize otřásly světovými finančními trhy, proč by nynější mnohem hlubší dluhová krize rozvíjejících se ekonomik vyvolaná vyššími úrokovými sazbami ve Spojených státech neměla přinést něco alespoň obdobně závažného? Rozvíjející se trhy ostatně tvoří zhruba polovinu světové ekonomiky a nikdy nebyly tak zadlužené a ekonomicky sužované jako dnes, upozorňuje analytik.

Pokud by si MMF tuto otázku položil, možná by přišel s realističtějším výhledem světové ekonomiky, naznačuje Lachman. Domnívá se, že tato otázka by také mohla pomoci nastavit rámec pro mezinárodní společnou snahu zabránit další dluhové krizi rozvojových zemí.