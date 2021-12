Zájem o očkování proti covidu-19 v USA dál roste

Podle odborníků je to důsledek toho, že americké regulační úřady schválily posilovací dávku vakcíny proti covidu-19 pro všechny dospělé Američany. Poptávku zřejmě zvedly i obavy z nové varianty koronaviru omikron, napsal dnes list The New York Times (NYT).

Tlak na očkovací kampaň zvyšuje také nedostatek pracovních sil, který postihuje mnoho odvětví včetně zdravotnictví. "Veřejnost by měla mít na paměti, že máme napjatý a přetížený systém poskytování zdravotní péče," řekl koordinátor očkovacího programu Mitchel Rothholz z Americké asociace farmaceutů (APhA).

Podle údajů amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se poptávka po vakcínách zvýšila z průměrného počtu necelých milion dávek denně po většinu října na v průměru 1,5 milionu dávek denně v posledních týdnech. Zdá se, že tento nárůst je způsoben poptávkou po prvních i posilujících dávkách.

Podle Rothholze lékárny pomalu přecházejí na model, kdy se zájemci o vakcínu musejí předem objednat jako během prvních měsíců očkovací kampaně.

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena plánuje očkování usnadnit a vytvořit stovky "rodinných vakcinačních center", kam si pro injekci budou moci přijít Američané téměř všech věkových kategorií. Opatření je součástí strategie Bílého domu pro boj s pandemií v zimních měsících. Úřady rovněž spustí celostátní kampaň, která má přimět asi 100 milionů již naočkovaných lidí, aby si nechali dát třetí posilovací dávku.

CDC již doporučilo, aby se všichni Američané starší 18 let nechali přeočkovat třetí posilující dávkou. Nárok mají všichni dospělí, kterým uplynulo alespoň šest měsíců od poslední injekce v případě, že obdrželi dvě dávky Pfizeru či Moderny. Lidé, kteří dostali jednodávkovou vakcínu od společnosti Johnson & Johnson, se budou moci doočkovat po dvou měsících.

Profesorka veřejného zdravotnictví na Univerzitě George Washingtona Leana Wenová očekává, že poptávka po vakcínách se za několik týdnů nejspíš opět sníží.

Celkově obdrželo v USA alespoň jednu dávku asi 71 procent Američanů, plně naočkovaných je 60 procent.