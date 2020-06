Trump porušil slib. V době koronaviru a protestů strávil víkend na golfu

Současný nájemce Bílého domu je svým koníčkem charakteristickým zejména pro bohaté lidi proslulý. Ve srovnání se svým předchůdcem Barrackem Obamou, který za osm let ve své funkci hrál golf pouze 333krát, má za sebou už 271 utkání, ač mu teprve končí první volební období. Informoval o tom britský deník Guardian.

To by každopádně nestálo za pozornost, kdyby ale v USA nepřibývalo denně 40 tisíc případů infekce novým typem koronaviru, a kdyby se z jižanských států Floridy, Arizony a Texasu nestala nová epicentra nákazy. Z tohoto důvodu se zmiňované lokality rozhodly zastavit zamýšlené uvolňování restriktivních opatření, jejichž cílem bylo znovuotevřít ekonomiku.

Za svůj laxní přístup k pandemii covid-19 byl Trump častokrát kritizován. Přestože jsou Spojené státy nejvíce zasaženou zemí na světě, nic mu nebrání například v odmítání nosit roušku a pořádání různých masových akcí a předvolebních mítinků. Na jednom z nich se přitom začal koronavirus šířit, což mělo za následek karanténu několika agentů tajných služeb. Vtipkoval také o injekčním podávání dezinfekce.

Skandální nicméně je zmiňované porušení slibu zrušit zamýšlený víkend na golfu v New Jersey, vzhledem ke stále se zhorušující situaci v hlavním městě, kterým v posledním době zmítají protesty a strhávání soch některých "kontroverzních" historických osobností.

"Víkend jsem se nakonec rozhodl strávit v Bedminsteru v New Jersey, ač jsem původně chtěl zůstat ve Washingtonu, D. C., abych se ujistil, že bezpečnostní složky dělají, co mají. Žháři, vandalové, anarchisté a jiné asociálové byli každopádně zastaveni," objasnil americký prezident na svém twitterovém účtu důvod svého počínání.

Trumpova poslední návštěva golfového hřiště se posléze stala vodou na mlýn opozici, která se z ní bude vzhledem k blížícím se prezidentským volbám snažit maximálně vytěžit. Už před vchodem jej zdravili odpůrci se slogany "Trump Makes Me Sick" nebo "Dump Trump".