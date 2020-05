Zdravotníci jsou méně promoření než ostatní lidé v New Yorku

Cuomo rovněž oznámil, že na komplikace související s nemocí covid-19 v tomto státě ve středu zemřelo 231 lidí, což je o jednoho méně než za předchozí den. V sousedním New Jersey za stejný den s covidem-19 zemřelo 254 lidí, o padesát méně než v úterý.

Testy na protilátky zjišťují, zda se dotyčný s koronavirem setkal a zda infekci, třeba bez příznaků, prodělal. Podle výsledku rozborů mělo v okrese Westchester protilátky 6,8 procenta testovaných pracovníků ve zdravotnictví, ve městě New York 12,2 procenta a na Long Islandu 11,1 procenta. To jsou nižší hodnoty, než jaké byly zjištěny při plošném testování populace. Data z tohoto týdne týkající se výhradně města New York uvádějí 19,9 procenta vzorků s protilátkami, v celém státě pak promořenost vyšla na 12,3 procenta.

Agentura Bloomberg v této souvislosti upozornila, že testy na protilátky nejsou bezchybné a že mohou poskytovat falešně pozitivní i falešně negativní výsledky.

Stát New York pokračuje v plošných testech na protilátky u populace. Stejně postupuje i stejnojmenné velkoměsto. Jeho starosta Bill de Blasio dnes oznámil, že od příštího týdne do začátku června projde těmito testy 140.000 lidí. Rozbory, které budou pro zájemce zdarma, poslouží vědeckému výzkumu.

Stát New York je v rámci USA nejvíce zasažený koronavirem, s covidem-19 zde zemřelo přes 25.000 lidí, což je třetina celoamerické bilance. Ještě v dubnu hlásil New York takřka 800 obětí denně, od té doby ale počet mrtvých klesá a v posledních dnech se pohybuje v rozmezí dvou až tří set. Podle Cuoma je ale pokles příliš pomalý.

Po New Yorku je nejvíce postiženým státem New Jersey, kde žije devět milionů lidí. Jeho guvernér Phil Murphy dnes řekl, že ve středu zde zemřelo 254 lidí s covidem-19 a u 1827 byla tato nemoc potvrzena. Doposud se v New Jersey nakazilo 133.635 lidí, z nichž 8801 zemřelo. Podobně jako v New Yorku klesá i počet hospitalizovaných s koronavirem, nyní jich je v nemocnici necelých pět tisíc, což je podle Murphyho 40 procent oproti vrcholu pandemie.